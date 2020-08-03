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Газета.ru

Багги для ВДВ: каким будет новейший бронеавтомобиль

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Источник изображения: gazeta.ru

Гендиректор ООО «ВПК» рассказал о скоростных багги для ВДВ

В России на базе бронеавтомобилей «Стрела» будет создан новейший скоростной багги для подразделений ВДВ. Эта новинка увеличит уровень боеспособности российских десантников. «Газета.Ru» пообщалась с гендиректором ООО «Военно-промышленная компания» Александром Красовицким о готовящемся автомобиле.

В интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о разработке нового скоростного багги для Воздушно-десантных войск на базе новейшего семейства бронеавтомобилей «Стрела».

По его словам, характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 километров в час. В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения. Необходимость создания подобной техники была продемонстрирована в сентябре прошлого года в ходе учения «Центр-2019».

Эти новинки позволят оснастить подразделения Воздушно-десантных войск машинами «нового, легкого типа».

Как рассказал «Газете.Ru» генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий, на основе глубокого анализа тенденций развития военной автомобильной техники, проведенного специалистами предприятия, был сделан вывод о необходимости создания современных, защищенных, многоцелевых автомобилей.

В марте-апреле 2020 года был разработан и изготовлен экспериментальный образец бронированного автомобиля, получившего наименование «Стрела» который впервые будет представлен на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».

Легкий бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Стрела» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня противопульной (противоминной) защищенности, отметил Александр Красовицкий.

Как рассказал собеседник издания, машина может использоваться в качестве командирской машины, транспортного средства и оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования.

Грузоподъемность машины составляет до 1 000 кг.

Особенностью конструкции легкого многоцелевого бронеавтомобиля «Стрела» является использование в ней перспективных агрегатов, узлов и деталей, планируемых к освоению в массовом производстве отечественной автомобильной промышленностью, подчеркнул руководитель «Военно-промышленной компании".

При этом на 100% используются отечественные или локализованные на территории РФ комплектующие, особо отметил Александр Красовицкий. Конструкция бронированного корпуса «Стрелы» максимально унифицирована с другими образцами бронеавтомобилей разработки и производства ООО «ВПК». Так, например, двери и бронированные стекла «Стрелы» взаимозаменяемы с дверьми и бронестеклами бронеавтомобилей «ВПК-Урал» и «Атлет».

Легкий бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Стрела», имеющий полную массу 4,7 т, обеспечивает баллистическую защиту по 2 классу.

Противоминная защита легкого броневика обеспечивает сохранение жизней находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Подвеска «Стрелы»: передняя - независимая пружинная, задняя - зависимая, рессорная. Максимальный угол преодолеваемого подъема/ косогора, - не менее 31/20 градусов. Высота вертикальной стенки, преодолеваемой автомобилем, м - не менее 0,4.

Мощный дизельный двигатель (рабочий объем - 2,8 л, 200 л. с.) в совокупности с механической 5-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает высокие динамические качества легкого бронеавтомобиля. По желанию заказчика может устанавливаться 6-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач.

По шоссе «Стрела» способна разогнаться до максимальной скорости 155 км/ч. Запас хода по топливу по контрольному расходу составляет до 1 000 км. В перспективе по желанию заказчика машина может комплектоваться и автоматической коробкой передач.

Как отметил генеральный директор ВПК, небольшая масса бронеавтомобиля «Стрела» дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17).

«На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет», - подчеркнул Александр Красовицкий.

В салоне машины, в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел, могут разместиться до 8 человек, включая водителя.

Эксплуатационной особенностью бронеавтомобилей легкого класса семейства «Стрела» является то, что машины для обслуживания и ремонта могут использовать развитую сервисную сеть коммерческих легких грузовиков. Однако простота конструкции машины позволяет проводить ее техническое обслуживание и ремонт в войсковых условиях.

Как показали предварительные испытания опытного образца легкого бронеавтомобиля «Стрела» на заводском полигоне, машина обладает высокими динамическими характеристиками, хорошей плавностью хода и высокой проходимостью.

По замыслу конструкторов семейство легких бронеавтомобилей «Стрела» предусматривает целую линейку машин с различными конфигурациями бронекорпусов и назначением. На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» ООО «ВПК» впервые представляет еще одну новинку из семейства «Стрела» - защищенный автомобиль-амфибия.

«Надо отметить, что на сегодняшний день плавающие бронированные автомобили такого класса в нашей стране отсутствуют», - пояснил «Газете.Ru» Александр Красовицкий.

По словам генерального директора «ВПК», все машины семейства в стандартной комплектации оснащены системами кондиционирования воздуха в салоне и автоматического пожаротушения в моторном отсеке. Модульная конструкция бронеавтомобилей семейства «Стрела» имеет большой потенциал для перспективного развития и модернизации.

«Легким бронеавтомобилем «Стрела» уже заинтересовались руководители ряда силовых ведомств Российской Федерации», - рассказал Александр Красовицкий.


Михаил Ходаренок

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1 комментарий
№1
03.08.2020 02:34
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