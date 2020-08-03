Войти
ЦАМТО

В регионах дислокации войск ЗВО возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов

407
0
+1
Хранилище на Камчатском полуострове
Сейсмоустойчивое монолитное обсыпное железобетонное хранилище на Камчатском полуострове.
Источник изображения: ФГУП "ГВСУ по специальным объектам"

ЦАМТО, 31 июля. В северо-западных и центральных регионах страны, где дислоцируются войска ЗВО, возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов, что позволило сократить 932 площадки открытого хранения.

"По федеральной и ведомственной целевым программам в рамках совершенствования организации хранения, сбережения и ремонта различных видов имущества на арсеналах округа построено 159 хранилищ для хранения ракет и боеприпасов. Это позволило разместить более 150 тыс. тонн боеприпасов с 932 площадок открытого хранения", – сообщил заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Хранилища возведены с применением высочайших стандартов безопасности, периметровое ограждение оснащено техническими средствами охраны. Созданы условия, препятствующие проведению на них террористических актов и хищению запасов, а также качественно улучшающие экологическую обстановку, прежде всего, за счет повышения технической оснащенности.

Как напомнили в пресс-службе ЗВО, 1 августа отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
05.10.2015
Лазерные системы наведения покажут на "Дне инноваций" Минобороны РФ
27.05.2014
Начальник российского Генштаба подвел предварительные итоги работы III Московской международной конференции по безопасности
19.12.2013
Российские военные получили сотню модернизированных танков
30.07.2013
Изъяны доверия
21.05.2012
Стенограмма интервью Председателя совета директоров ОАО "Курганмашзавод" телеканалу Эксперт-ТВ
28.10.2010
Черноморский флот до 2020 года получит 6 фрегатов и 6 ДЭПЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок