«Пусть вывозят и своё ядерное оружие»: в Германии реагируют на вывод тысяч военнослужащих США

Источник изображения: Фейсбук/армия США в Европе

На фоне решения Вашингтона о выводе почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и о переносе штаба Европейского командования из ФРГ в Бельгию обращает на себя внимание немецкая реакция на происходящее. А реагируют немецкие эксперты, политики и представители общественности по-разному.

С резкой критикой решения Дональда Трампа выступил глава фракции социал-демократов (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених:

Разве после того, что делают США, наше федеральное правительство не должно пересмотреть сотрудничество с Соединёнными Штатами? По моему мнению, это сделать необходимо. В частности, нужно пересмотреть сотрудничество в области вооружений.

В ХДС (Христианско-демократическом союзе) Германии заявили, что вывод тысяч американских военнослужащих из ФРГ «вызывает сожаление». В ХДС отмечают, что такие шаги приводят к «недопониманию в коалиции». И в то же время отмечают, что для Германии в Европе «пока нет адекватной и доступной замены той системе безопасности, которая выстраивалась вместе с США».

Упомянутой выше Рольф Мютцених тем временем отмечает, что США должны в таком случае «позаботиться и о вывозе из Германии своего ядерного арсенала». По словам депутата Бундестага, «Германии пора понять, что ожидать от Трампа предсказуемых и выверенных действий не приходится». Аналогичного мнения придерживается лидер фракции «Зелёные» Катрин Геринг-Эккард:

Будет лучше, если американцы вывезут и своё ядерное оружие. Они даже могли бы забрать ядерное оружие вместо своих солдат. А вывод войск сегодня не отвечает ни немецким, ни американским интересам, нанося удар по трансатлантическому партнёрству.

Сторонники партии «Зелёные» заявляют, что США давно перешли от партнёрства к самому настоящему шантажу.

Один из комментариев:

О каких сделках с США сегодня можно вообще говорить? Они нас постоянно шантажируют, а в нашем правительстве этот шантаж по-прежнему пытаются выставлять как партнёрство с американцами.