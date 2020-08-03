Модуль "Наука" может стать основой для создания российской орбитальной станции - Рогозин

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Опыт создания многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" и его отправки к МКС может послужить в будущем для создания российской орбитальной станции, заявил в пятницу глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Это открывает дорогу для дальнейшего наращивания нашего присутствия на Международной космической станции и, может быть, скажу аккуратно - к тому, чтобы видеть то, что у России появится в будущем, после того, как МКС будет выведена из эксплуатации", - сказал Рогозин журналистам.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля - "Наука", узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.