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Интерфакс-АВН

Минобороны строит на главной базе Севфлота инфекционный госпиталь - Чибис

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Североморск
Главная база самого мощного военно-морского объединения страны – Североморск.
Источник изображения: Вячеслав Лобанов/nvo.ng.ru

Мурманск. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны ведет строительство модульного стационарного инфекционного госпиталя на главной базе Северного флота - Североморске, сообщил в пятницу губернатор Мурманской области Андрей Чибис на онлайн-брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

"Учитывая большую дислокацию военнослужащих Северного флота, действительно идет строительство дополнительных мощностей инфекционного госпиталя под любые задачи, которые возникают и будут возникать на территории Мурманской области. Соответствующий госпиталь Минобороны на сегодняшний день действительно строит", - сказал Чибис.

По его данным, госпиталь будет построен в "ближайшие несколько месяцев".

"Это будет модульный стационарный госпиталь с самым современным оборудованием, который позволит при наступлении любых инфекций решать задачи и проблему выздоровления наших военнослужащих", - добавил глава региона.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на пятницу в регионе зафиксировано 10 тыс. 232 случая заражения коронавирусом. Из них 2 тыс. 301 случай приходится на Белокаменку.

Стабильный прирост фиксируется в Мурманске, где всего с начала пандемии - 5 тыс. 232 случая коронавируса, включая 98 новых за минувшие сутки. Также рост фиксируется в Североморске, который расположен по соседству с Мурманском, где 843 случая заражения коронавирусом, включая 11 новых за прошедшие сутки.

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