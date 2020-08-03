В жару и холод – новые армейские спецпайки

Специальный рацион питания разрабатывает Минобороны (МО) РФ для военнослужащих, выполняющих задачи в экстремальных условиях жары и холода . О научно-исследовательской работе, которая идет в этом направлении сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«В настоящее время возросла интенсивность служебно-боевой деятельности войск в условиях экстремально холодного и жаркого климата. В связи с этим сегодня проводится научно-исследовательская работа в интересах создания современных индивидуальных рационов питания военнослужащих», — пояснил он в интервью газете «Красная звезда».

По словам, «для летного состава Вооруженных сил уже разработаны современные рационы питания, так называемый «Бортовой паек для экипажей самолетов и вертолетов». Булгаков пояснил, что такой паек полностью удовлетворяет потребности летного состава при выполнении боевых и специальных задач.

В состав пайка входят готовые к употреблению блюда в современных эргономичных упаковках, которые легко открываются. Прежде это были преимущественно каши с мясом массой 250 граммов, а теперь это мясорастительные или мясоовощные блюда массой 400 грамм.