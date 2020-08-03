Россия может начать поставки оружия в Донбасс в ответ на военную помощь США Киеву - глава комитета Думы

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Планы США выделять ежегодно $300 млн на военную помощь Украине могут заставить Россию задуматься о защите тех людей, на которых это вооружение может быть направлено, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - ДНР и ЛНР", - сказал Калашников в пятницу.

По его мнению, "в таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально".

"Если какой-то из сторон какая-то страна поставляет оружие, тем более летальное, нам ничего не остаётся как защитить этих людей, может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР", - отметил глава комитета.

Группа американских сенаторов, представляющих в комитете по иностранным делам обе партии, подготовила законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи $300 млн, включая поставки летальных вооружений.