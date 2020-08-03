РФ не будет пока экспортировать бронетехнику на платформе "Курганец" - источник

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Экспорт боевых машин пехоты и бронетранспортеров на платформе "Курганец" пока не планируется, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Таких планов пока нет. Приоритет - внутренний рынок",- сказал собеседник агентства.

"Курганец-25" - универсальная гусеничная платформа, на базе которой создается боевая машина пехоты, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

В июне на параде Победы публике впервые была представлена боевая машина пехоты на базе "Курганца" с перспективным 57-мм боевым модулем "Эпоха"

В 2014 году "Интерфакс" сообщал, что новый боевой модуль "Эпоха" разрабатывается для перспективной БМП "Курганец-25", но может устанавливаться на другие российские боевые машины пехоты.

Контракт на поставку Минобороны РФ БМП-3 с модулем "Эпоха" был подписан на форуме "Армия" в 2017 году.

Помимо "Курганца-25" в России испытывают еще две новые платформы бронетехники: тяжёлую гусеничную "Армату" и среднюю колесную "Бумеранг".