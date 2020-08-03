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Военное обозрение

ВДВ получат багги на базе новейшего бронеавтомобиля «Стрела»: плюсы и минусы новой техники

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Источник изображения: topwar.ru

Подразделения ВДВ в скором времени получат на вооружение новый скоростной багги, разработка которого ведется на базе новейшего семейства броневиков "Стрела". Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По словам командующего, новыми багги планируется оснастить новые подразделения ВДВ "легкого типа". Необходимость оснащения ВДВ легкими багги была подтверждена на учениях "Центр-2019".

Проводится работа по созданию легкового багги "Стрела". Характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км в час. В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения


- сообщил Сердюков, не уточнив, когда ожидается поступление техники в части.

Со своей стороны отметим, что возможность применения легких автомобилей, в том числе багги, подразделениями ВДВ обсуждается уже давно. Перспективы использования такой техники в подразделениях спецназначения хорошие. Данная техника действительно легкая и может как десантироваться с военно-транспортных самолетов, так и перевозиться на вертолетах, что является важным для ВДВ.

При своей "легкости" и отсутствии бронирования багги могут, и несут на себе различное вооружение в зависимости от поставленных задач. Никто не собирается отправлять эти машины на передний край, а вот как средство разведки, значительно повышающее мобильность разведгрупп, багги подходят лучше всего. Это плюсы. В то же время именно отсутствие брони можно отнести к минусам использования этих средств передвижения, которые поступают в десантные соединения.

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