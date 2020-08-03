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Интерфакс-АВН

Россия и Китай сравняются с США по ядерным потенциалам к концу десятилетия - американский военачальник

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DF-26
DF-26.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты к концу этого десятилетия впервые столкнутся с двумя равными конкурентами в области ядерных потенциалов - Китаем и Россией, - заявил командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард, выступая на форуме по ядерному сдерживанию, организованном Институтом Митчелла.

"Китай находится на пути к тому, чтобы стать стратегическим конкурентом США к концу десятилетия. Таким образом, впервые в своей истории США столкнутся с двумя равноправными ядерными конкурентами", - сказал Ричард, добавив, что Россия является вторым равноценным конкурентом.

"Мы никогда раньше не сталкивались с подобной ситуацией", - подчеркнул военачальник.

По его словам, Китай находится в процессе полного построения своей собственной ядерной триады, причем стратегические бомбардировщики являются последней частью, которая будет введена в действие, сказал он. Две другие ветви триады - межконтинентальные баллистические ракеты и подводные лодки - уже действуют. Адмирал отметил, что Китай опережает Соединенные Штаты в своем стремительном расширении военных возможностей по всему миру.

По словам Ричарда, последние 15 лет Россия также активно модернизирует свои ядерные силы, и этот процесс уже завершен примерно на 70%. Это включает в себя командование и управление, системы предупреждения, военную доктрину, а также повышение боеготовности и компетентности при проведении учений, сказал он.

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