ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля "Стрела"

"Стрелами" планируется оснастить подразделения ВДВ "нового, легкого типа"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новый скоростной багги для ВДВ разрабатывается в России на базе новейшего семейства броневиков "Стрела". Об этом в пятницу в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Проводится работа по созданию легкового багги "Стрела". Характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км в час. В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения", - сообщил Сердюков.

Он подчеркнул, что необходимость в создании багги была продемонстрирована в сентябре 2019 года на учениях "Центр-2019". "Стрелами" планируется оснастить подразделения ВДВ "нового, легкого типа".

13 июля в пресс-службе ООО "Военно-промышленная компания" ТАСС сообщили о разработке семейства новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.

Базовый автомобиль семейства весит 4,7 тонн. Броня обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса (защищает от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 5,45x39 мм из АК-74, пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x39 мм из АКМ, пуль с нетермоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x54 мм из СВД). Противоминная защита сохраняет жизни находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Максимальная скорость "Стрелы" по шоссе - до 155 км/ч, вместимость - до восьми человек. В основе конструкции машины - перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома. 100% комплектующих производятся на территории России.

Поставки "Тафун-ВДВ"

Авиадесантируемый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" поступит в серийное производство в следующем году, а в этом - в опытно-войсковую эксплуатацию в Воздушно-десантные войска

"В этом году для проведения опытной войсковой эксплуатации в войска поступают защищенные автомобили специального назначения "Тайфун-ВДВ", десантируемые парашютным способом, а с 2021 года планируются серийные поставки этих автомобилей", - сказал Сердюков.

"Тайфун-ВДВ" оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической 30-мм пушкой и пулеметом ПКТМ, 350-сильным двигателем и автоматической коробкой передач.

Кроме того, в этом году продолжится поставка БМД-4М и БТР-МДМ. Всего в этом году по гособоронзаказу ВДВ получат более 15 000 комплектов средств десантирования личного состава, техники и грузов и свыше 600 единиц новых и модернизированных основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

"Прежде всего, это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортеры, средства РЭБ, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения", - пояснил генерал.

По его словам, это позволит к 1 января 2021 года достичь уровня обеспеченности ВДВ современными образцами вооружений и техники более 70%.