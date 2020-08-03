Серийное производство десантируемого броневика для ВДВ начнется в 2021 году - командующий

В этом году ВДВ получат более 600 единиц нового и модернизированного вооружения и техники

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в следующем году начнут серийно получать автомобили специального назначения "Тайфун-ВДВ", сообщил командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

"В этом году для проведения опытной войсковой эксплуатации в войска поступают защищённые автомобили специального назначения "Тайфун-ВДВ", десантируемые парашютным способом, а с 2021 года планируются серийные поставки этих автомобилей", - сказал Сердюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Сердюков в июле 2017 года заявлял, что "Тайфун-ВДВ" должны были начать серийно производить в 2019 году.

"Тайфун-ВДВ" оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической 30-мм пушкой и пулемётом ПКТМ, 350-сильным двигателем и автоматической коробкой передач. Броневик способен развивать скорость до 100 километров в час.

Сердюков в интервью "Красной Звезде" сообщил, что для ВДВ создают лёгковое багги "Стрела".

"Характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 километров в час. В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения. Необходимость создания подобной техники была продемонстрирована в сентябре минувшего года в ходе учений "Центр-2019". Эти новинки позволят оснастить подразделения Воздушно-десантных войск нового, лёгкого типа", - сказал командующий.

Сердюков сказал, что в 2020 году в рамках гособоронзаказа ВДВ РФ получат более 15 тыс. комплектов средств десантирования и свыше 600 единиц новых и модернизированных основных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). "Это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортёры, средства РЭБ, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения", - сообщил он.

"К 1 января 2021 года мы планируем достичь уровня обеспеченности современными образцами ВВСТ более 70 процентов. Нами активно внедряется опыт операции в САР в систему подготовки соединений и частей. Реализация этих и других запланированных мероприятий значительно повысит боевые возможности соединений и воинских частей ВДВ", - сказал Сердюков.

В мае Минобороны РФ сообщило, что ВДВ в течение 2019 и первой половины 2020 годов получили на вооружение около 10 тыс. новых автоматов АК-12 калибра 5,45 мм.

В апреле 2019 года в Минобороны РФ сказали, что две дивизии и одна бригада ВДВ России усилены танковыми батальонами. Ранее в ВДВ России не было танков.

В феврале прошлого года Сердюков сообщил, что в 2018 году численность ВДВ была увеличена.

В ноябре 2018 года российские военные сообщили о решении усилить Воздушно-десантные войска армейской авиацией, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

ВДВ - род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.