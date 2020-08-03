Войти
Интерфакс-АВН

С созданием ВКС Россия усилила орбитальную группировку, повысила возможности системы ПРО - Шойгу

445
0
+1
Военнослужащие на радиолокационной станции "Дон-2Н" системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы
Военнослужащие на радиолокационной станции "Дон-2Н" системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Россия повысила возможности системы противоракетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО) за счет создания Воздушно-космических сил, говорится в приказе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

1 августа будет отмечаться пятая годовщина со дня создания Воздушно-космических сил РФ.

"Формирование нового вида Вооруженных сил позволило усилить орбитальную группировку, повысить возможности системы противоракетной и противовоздушной обороны, оснастить войска перспективными образцами вооружения и военной техники", - говорится в приказе Шойгу, который опубликован в пятницу в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Сегодня личный состав Воздушно-космических сил достойно продолжает ратные традиции предшественников, эффективно борется с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, настойчиво развивает авиационную инфраструктуру, надежно защищает национальные интересы России в воздушно-космической сфере", - отмечается в приказе министра обороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
13.05.2020
Пандемия не помешала России отметить 75-летие Великой Победы
20.06.2019
Шойгу: управление смешанной авиадивизии в Приморье и полк ПВО создадут в ВКС к 2020 году
20.02.2018
Шойгу поручил учесть полученный в Сирии опыт при строительстве самолетов
16.03.2016
Оснащение вдогонку
20.11.2015
Сергей Шойгу принял участие в работе первой Межведомственной конференция по информационному взаимодействию
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок