С созданием ВКС Россия усилила орбитальную группировку, повысила возможности системы ПРО - Шойгу

Военнослужащие на радиолокационной станции "Дон-2Н" системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы.

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Россия повысила возможности системы противоракетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО) за счет создания Воздушно-космических сил, говорится в приказе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

1 августа будет отмечаться пятая годовщина со дня создания Воздушно-космических сил РФ.

"Формирование нового вида Вооруженных сил позволило усилить орбитальную группировку, повысить возможности системы противоракетной и противовоздушной обороны, оснастить войска перспективными образцами вооружения и военной техники", - говорится в приказе Шойгу, который опубликован в пятницу в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Сегодня личный состав Воздушно-космических сил достойно продолжает ратные традиции предшественников, эффективно борется с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, настойчиво развивает авиационную инфраструктуру, надежно защищает национальные интересы России в воздушно-космической сфере", - отмечается в приказе министра обороны РФ.