Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит маневры в южной части страны под кодовым названием "Великий пророк - 14" с участием военно-морских и аэрокосмических сил. В ходе учений Иран отработал атаку на американский авианосец, задействовав для этого макет корабля, передает агентство Tasnim.

"Нам известно об иранских учениях, связанных с атакой на макет судна, похожего на неподвижный авианосец. Военно-морской флот США проводит оборонительные учения с нашими партнерами для содействия безопасности на море в целях обеспечения свободы судоходства. В то же время Иран проводит наступательные учения, пытаясь запугать и принудить", - заявила Ребарич.

"Хотя мы всегда остерегаемся такого рода безответственного и безрассудного поведения Ирана вблизи оживленных международных водных путей, эти учения не нарушили операций коалиции (США) в этом районе и не оказали никакого воздействия на свободный торговый поток в Ормузском проливе и прилегающих водах", - добавила она.

Представитель флота подчеркнула, что США в состоянии защитить себя "от любой угрозы с моря", хотя и не стремятся к конфликту.