ВЗГЛЯД - Глава «Ростеха» сообщил Путину о росте выручки до 1,8 трлн рублей

Госкорпорация «Ростех» по итогам прошлого года увеличила выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом – до 1,77 трлн рублей, сообщил генеральный директор Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Начиная отчет, я бы хотел, прежде всего, конечно, привести некоторые цифры, экономические цифры. В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1771 миллиард (рублей) – это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации", – сообщил Чемезов, передает РИА "Новости".

По его словам, показатель рентабельности по EBITDA составил 20,2% в 2019 году против 17,9% годом ранее.

"Рентабельность по консолидированной чистой прибыли составила 10,1%, в 2018 году было 7,8", – добавил Чемезов.

Ранее Чемезов говорил, что Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня.

Также в апреле сообщалось, что выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Чемезов призвал держать удар и обеспечивать обороноспособность страны в сложных условиях.

Алина Назарова