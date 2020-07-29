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Деловая газета "Взгляд"

ВЗГЛЯД - Глава «Ростеха» сообщил Путину о росте выручки до 1,8 трлн рублей

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Стенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Госкорпорация «Ростех» по итогам прошлого года увеличила выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом – до 1,77 трлн рублей, сообщил генеральный директор Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Начиная отчет, я бы хотел, прежде всего, конечно, привести некоторые цифры, экономические цифры. В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1771 миллиард (рублей) – это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации", – сообщил Чемезов, передает РИА "Новости".

По его словам, показатель рентабельности по EBITDA составил 20,2% в 2019 году против 17,9% годом ранее.

"Рентабельность по консолидированной чистой прибыли составила 10,1%, в 2018 году было 7,8", – добавил Чемезов.

Ранее Чемезов говорил, что Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня.

Также в апреле сообщалось, что выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Чемезов призвал держать удар и обеспечивать обороноспособность страны в сложных условиях.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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