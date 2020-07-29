Президент России Владимир Путин провел встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым

ЦАМТО, 28 июля. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину отчет о деятельности госкорпорации за 2019 год.

Ниже приведены некоторые фрагменты доклада С.Чемезова, касающиеся военной тематики (в изложении пресс-службы Кремля).

В.Путин: Поговорим по итогам работы. Пожалуйста.

С.Чемезов: Начиная отчет, я бы хотел, прежде всего, привести некоторые цифры. В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1,771 трлн. руб. – это почти на 8 проц. больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации.

Вырос показатель рентабельности по EBITDA и чистой прибыли, он составил по EBITDA 20,2 проц. (в 2019-м) и 17,9 – в позапрошлом году. Рентабельность по консолидированной чистой прибыли составила 10,1 проц., в 2018 году было 7,8 проц.

Безусловно, в срок были выполнены все контракты по гособоронзаказу. Уровень исполнения составил 99,5 проц. Если в 2018 году у нас было 26220 контрактов, то в 2019 году – 29170 контрактов, то есть количество контрактов у нас значительно выросло, в том числе вырос и уровень исполнения контрактов.

Что касается военно-технического сотрудничества. Портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет 51,1 млрд. долл. – большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год. Хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь. Основной спрос приходится на продукцию ВВС и средства ПВО.

Продолжает расти и доля гражданской продукции, она уже сегодня составляет 31,1 проц., а если в абсолютных цифрах, то это 550 млрд. руб. Рост выручки от реализации продукции гражданского назначения позволяет повысить, прежде всего, финансовую устойчивость нашего предприятия и уйти от прямой зависимости от гособоронзаказа.

<…>.

С.Чемезов:

Досрочно было выполнено обязательство и поставка осуществлена ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию, это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 млрд. долл. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки.

В.Путин: "Торнадо-С" тоже в 2019 году?

С.Чемезов: "Торнадо-С" пока мы не поставляем никому.

В.Путин: Нет, я понимаю. Сделали и ставили на вооружение – в 2019 тоже?

С.Чемезов: Да, в 2019 году.

Фактически завершены уже все испытания, конец 2019 – начало 2020, уже полностью идет на вооружение нашей армии. Уже показывали на параде, они себя неплохо зарекомендовали на всех испытаниях <…>.