Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа

Автор собрал мнения американских экспертов о возможной модернизации советского истребителя МиГ-31. Когда-то эта машина наводила ужас на пилотов высотного самолета-разведчика США. Сегодня большая высота полета снова пригодится МиГу, но на этот раз для уничтожения военно-космических сил противника.

Может ли самый опасный МиГ времен холодной войны остаться смертоносной машиной и в 21 веке?

Есть знаменитая русская поговорка: "Все новое - это хорошо забытое старое". В качестве примера здесь можно привести истребитель МиГ-31. Эта вроде бы устаревшая рабочая лошадка, которой 40 лет, может получить вторую или даже третью жизнь.

МиГ-31, который в 1980-е годы выполнял задачи по преследованию американских самолетов-разведчиков SR-71 в небе над советской Арктикой на колоссальной высоте 19 километров, был официально перепрофилирован и стал средством доставки гиперзвуковой ракеты "Кинжал", благодаря которой, как считает Владимир Путин, Россия вернется в глобальную гонку вооружений.

Но в этом мало интриги. На самом деле, специалистов по военной авиации последние два года приводит в необычайное возбуждение фотография, размещенная в сети неофициальными шпионами, любящими повсюду совать свой нос. На ней МиГ-31 летит с таинственной ракетой, которая по внешнему виду даже больше "Кинжала", хотя сам "Кинжал" маленьким не назовешь. Он весит полтонны, а пролететь может почти 2 000 километров.

Обозреватели предположили, что эта новая и более крупная ракета предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту, где летают спутники США и их союзников. В апреле 2020 года британский ученый Барт Хендрикс (Bart Hendrickx) опубликовал в онлайновом издании "Спейс Ревью" (The Space Review) гипотезу, основанную на анализе российских военных контрактов и жестких официальных заявлений. Его вывод таков: МиГ-31 активно задействуется в реализации секретного кремлевского плана по борьбе со спутниками под названием "Буревестник". Для справки: буревестник - это презирающая бури птица, которую обессмертил в своем написанной в 1901 году эпическом стихотворении Максим Горький.

Почему выбор пал на МиГ-31? Во-первых, он большой. Можно даже сказать - огромный. В первый раз он поднялся в воздух в 1981 году, имея массу 42 000 килограммов, то есть, в полтора раза больше советского современника Су-27. У него было четыре ракеты Р-33, которые всего на 10 килограммов легче, чем "Кинжал". МиГ-31 также является одним из самых быстрых на сегодня самолетов. Полет в крейсерском режиме он совершает со скоростью М=2,4 (это 2 960 км/час), а во время погони за целью может развивать скорость свыше М=2,8. Его дальность по топливу составляла 1 250 километров, а потом, с середины 1980-х, он начал дозаправляться в воздухе.

Такой скорости МиГ-31 достигает за счет того, что летит на огромной высоте 20 километров, где сопротивление воздуха сводится к минимуму. Ближе к поверхности земли он летит медленнее, но все равно развивает скорость М=1,2. Его ракеты Р-33 могут поражать цели (теоретически) на расстоянии 300 километров. Благодаря такому сочетанию скорости и убийственной огневой мощи "Лисья гончая" (по кодификации НАТО) в те времена завоевала уважение и авторитет у вероятного противника из Североатлантического альянса. Группы из четырех МиГ-31 было достаточно для того, чтобы отгонять надоедливого супостата от участка советской границы длиной 900 километров.

Опять же, это теоретически. Никто ведь никогда не проверял.

Главным недостатком МиГ-31 являлось отсутствие универсальности. Он был предназначен для недопущения воздушного нападения на советскую территорию, что было маловероятно даже в напряженные 80-е годы, и якобы не пускал американские SR-71 в советское воздушное пространство. Но с появлением многоцелевых истребителей типа Су-27 и их американских современников F-14 и F-15 МиГ-31 на их фоне стал выглядеть решительно узкофункциональным. "Он больше похож на ракету "земля-воздух", чем на самолет", - говорит Майкл Кофман (Michael Kofman), возглавляющий программу российских исследований в вашингтонской аналитической организации Центр военно-морского анализа.

Будучи слишком большим и неуклюжим для применения в воздушном бою и в локальных конфликтах, после окончания холодной войны МиГ-31 остался невостребованным, в то время как другие российские образцы вооружений начали зарабатывать для страны деньги, поступая на экспорт. За четыре десятилетия МиГ-31 не произвел ни одного пуска в боевой обстановке - и не заработал для Кремля ни единого рубля за счет экспортных поставок.

Сегодняшние конфликты - это совсем другая история, поскольку "ослепить" противника в небе стало важнейшей задачей для достижения превосходства на поле боя. Сбивать спутники с истребителей - это тоже не новая идея. ВВС США как минимум один раз успешно сделали это в дни "звездных войн" в 1980-е годы, уничтожив ложную цель ракетой ASM-135A, запущенной с самолета F-15. Советы в ответ намеревались принять на вооружение модифицированный МиГ-31 с ракетой 79М6. Этот самолет прошел несколько летных испытаний, но потом наступила перестройка, и все эти планы положили под сукно. Если верить российской пропаганде, ракета "Кинжал" имеет дальность 1 930 километров, что соответствует максимальной высоте полета спутника на низкой околоземной орбите. Поэтому можно с определенной долей уверенности утверждать, что огромная ракета Х в Жуковском является родственницей "Кинжала", переоборудованной для нанесения ударов в космосе.

Если кто-то целится в орбитальные объекты, находящиеся на таком феноменальном удалении, использование мобильной платформы, находящейся на высоте 20 километров, дает существенные преимущества. Запуск ракеты с такой высоты позволяет сэкономить огромное количество энергии (и денег). Не менее важно и то, что МиГ-31 может уничтожать спутники 24 часа в сутки и семь дней в неделю, говорит Тодд Харрисон (Todd Harrison), работающий директором проекта по авиакосмической безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. "Системам наземного базирования приходится дожидаться наступления момента, когда спутник будет пролетать в пределах их досягаемости, - объясняет он. - Запуск с самолета обеспечивает более широкие возможности".

Многие самые важные спутники США и НАТО совершают орбитальный полет за пределами досягаемости "Кинжала" и ракеты Х, находясь на геостационарной или средней околоземной орбите (там размещается спутниковая группировка GPS). Но и на низкой околоземной орбите есть множество спутников, которым необходимо находиться поближе к театру военных действий, чтобы получать его снимки с высоким разрешением, говорит Кофман. От такой спутниковой связи сегодня очень сильно зависят войска на поле боя, а также рядовые граждане, пользующиеся домашним интернетом. "Мы очень сильно зависим от систем космического базирования, так как они помогают наводить высокоточное оружие, обеспечивают сопровождение цели в режиме реального времени, а это чрезвычайно важно в современном конфликте", - отмечает он.

Российским военным придется немало потрудиться и потратить огромное количество рублей, прежде чем МиГ-31 сможет решать задачи по нейтрализации этих целей. Но способность этого самолета нести на борту тяжелые новые ракеты дала этой стареющей машине еще одну отсрочку в исполнении смертного приговора. В 2015 году российское Министерство обороны заявило о своем намерении к 2030 году модернизировать 130 таких самолетов, доведя их до уровня новейшей модификации МиГ-31БМ. Итак, этот монстр продолжает рычать.

К концу 1970-х в СССР начался внутренний застой и упадок. Но у него была и воля, и значительные средства для того, чтобы не отставать от США в мощной гонке вооружений сверхдержав. "Советский Союз распался на пике своей технологической мощи", - отмечает Кофман.

Непосредственным ускорителем процесса создания МиГ-31 стало то обстоятельство, что Запад в 1976 году завладел самолетом-предшественником МиГ-25, когда летчик Виктор Беленко перелетел в Японию и запросил там политического убежища. Беленко раскрыл много секретов о недостатках этой машины, а также о ее сильных сторонах. Аналитикам свободного мира внушала благоговейный страх непостижимая скорость этого самолета, составлявшая М=3. Но оказалось, что это не более чем шоу. "На скорости М=2,8 двигатели перегревались, и четыре ракеты класса "воздух-воздух" под крыльями машины начинали опасно вибрировать", - говорится в историческом повествовании на вебсайте Russia Beyond the Headlines. (А еще у самолета замерзало лобовое стекло, потому что техники выпивали этиловый спирт, предотвращавший такое замерзание).

МиГ-31 подготовили к летным испытаниям за три года после этих разоблачений, добавив серьезные усовершенствования. У его двигателей стало меньше тяги, но работать они начали намного надежнее. Корпус самолета удлинили, чтобы разместить второго члена экипажа, который занимался навигационными приборами и оружием. Но самым впечатляющим новшеством стала РЛС "Заслон", которая была первым радаром с пассивной сканирующей антенной решеткой, установленным на истребителе. На показе в 1991 году, когда мирная атмосфера дала МиГ-31 возможность появиться в Париже на авиашоу, РЛС "Заслон" вызвала зависть у всех, кто с ней познакомился. Об этом в своих мемуарах написал летчик-испытатель Валерий Меницкий.

"Заслон" мог отслеживать шесть целей одновременно (правда, МиГ-31 нес на борту всего четыре ракеты). Что очень важно, радар обеспечивал обнаружение и поражение целей в нижней полусфере при помощи ракет Р-33, которые устанавливались на МиГ-31 для борьбы с целями на более низких высотах, скажем, с крылатыми ракетами. МиГ-25 мог осуществлять пуски ракет только вверх.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Однако спешка с созданием МиГ-31 и непомерные амбиции взяли свое. Меницкий едва не погиб во время испытательного полета, когда все пошло не так. Датчик количества топлива таинственным образом указал на ноль, Меницкий совершил аварийную посадку в Жуковском без тяги на скорости 470 километров в час, разрушил бетонное ограждение на взлетно-посадочной полосе и проехал более полутора километров, пока не остановился. Выбравшись из машины живыми и невредимыми, Меницкий и его штурман нервно закурили, однако встревоженный пожарный выхватил зажженные сигареты у них изо ртов. Дело в том, что топливо у самолета не закончилось, и они стояли прямо в луже керосина.

Непосредственному начальнику Меницкого главному летчику-испытателю МиГов Александру Федотову повезло меньше. Об этом уже после эпохи гласности написал российский историк Андрей Симонов. На модифицированном МиГ-31, который Федотов испытывал в 1984 году, снова произошел отказ топливной системы. Уже на первых минутах полета датчики показали, что все баки пусты. Федотов также начал возвращаться на аэродром, чтобы совершить аварийную посадку без двигателей. Но в действительности в баках у самолета было 12 с половиной тонн топлива. С таким огромным весом и в состоянии свободного падения машина взорвалась при столкновении с землей. Федотов, который с начала 1960-х годов испытывал все модели МиГов, и получил самую высокую награду - звание Героя Советского Союза, попытался выброситься с парашютом, но не выжил. Вместе с ним погиб второй пилот Валерий Зайцев.

МиГ-31 не заслужил должного уважения за свои прорывные инженерные решения, и этому не помогла даже гибель его друга, жаловался Меницкий. Его с самого начала затмил собой Су-27, о котором комментаторы на военных парадах "распинались по шесть-семь минут", а МиГ-31 уделяли не более половины предложения. "Некоторые руководители из фирмы Сухого и их лоббисты из Министерства обороны поддержали кампанию, начатую главным конструктором, который довел до блеска имидж Су-27 в ущерб МиГ-31", - негодовал Меницкий в своих воспоминаниях.

В этом есть доля правды, рассказывает профессор Илья Гринберг (Ilya Grinberg), преподающий технологии машиностроения в Университете штата Нью-Йорка в Буффало и защитивший диссертацию в области гражданского строительства в Московском государственном университете. Легендарные конструкторы Артем Микоян и Михаил Гуревич, давшие МиГу буквы "М" и "Г", умерли в 1970-х годах. Их преемник Ростислав Беляков "считал, что продукция МиГ сама себя зарекомендует". А вот босс КБ Сухого Михаил Симонов "был мастером очковтирательства и лоббирования". Но более легкий и проворный Су-27 лучше подходил для новой эпохи, начавшейся после холодной войны. Россия экспортирует этот самолет и его модификацию Су-35 почти в десяток стран, а также продала Китаю лицензию на производство его аналога J-11.

Но была одна задача, с выполнением которой мог справиться только МиГ-31: преследовать SR-71 вдоль бесконечных границ Советского Союза и удерживать "Черного дрозда" на почтительном расстоянии от воздушного пространства СССР. ЦРУ приступило к разработке этого самолета-разведчика на знаменитом предприятии компании "Локхид" ""Сканк Уоркс" после того, как Советы в 1960 году сбили U-2 и Фрэнсиса Гэри Пауэрса с якобы недосягаемой высоты в 19 километров. Сначала SR-71 в составе ВВС США выполнял полеты в небе Вьетнама, а в 1976 году переключился на слежение за советскими военными кораблями, летая по северному маршруту с авиабазы Милденхолл в Британии и по "дальневосточной петле" с калифорнийской базы Бил.

Советские ПВО не могли даже надеяться на то, что им удастся сбить SR-71 с земли. Новый самолет мог летать и делать снимки на высоте 24 километра и более, развивая неслыханную скорость М=3,3. "Это была совсем другая угроза", - говорит Гринберг. SR-71 мог летать безнаказанно где угодно.

Ну, не совсем безнаказанно, если за ним пускался в погоню МиГ-31. Он уступал американцу от трех до четырех километров по высоте и примерно 560 километров в час по скорости. Но взаимодействующие эскадрильи вполне могли держать одиноко летящий SR-71 в пределах дальности пуска своих ракет, тем более, что американцы следовали более или менее по одному и тому же маршруту, чтобы лучше наблюдать объекты разведки. "Если бы SR-71 нарушил советское воздушное пространство, обязательно последовал бы пуск боевой ракеты, - вспоминал летчик Михаил Мягкий, о чем в своей книге ""Черный дрозд". За рамками секретных полетов" (Lockheed Blackbird: Beyond the Secret Missions) написал Пол Крикмор (Paul Crickmore). - У этого самолета не было практически ни единого шанса уйти от Р-33". Пилоты SR-71 никогда не пробовали проверить хвастливые заявления Мягкого. Периодически они "щекотали" границу, но никогда ее не пересекали, вспоминал советский командир.

Итак, на последнем этапе холодной войны в годы Рейгана самый быстрый в мире самолет дважды в неделю устраивал секретный сверхзвуковой балет в небе над суровой Новой Землей и Белым морем. Мягкий один раз настолько близко подобрался к самолету противника, что смог рассмотреть его невооруженным глазом, сэкономив на распечатке данных из черного ящика. "Инверсионный след на высоте 22-23 тысячи метров большая редкость, - написал он. - Но в тот день стояла отличная погода, а воздух был прозрачный. Я прошел под самолетом-разведчиком, он был выше нас на 3 000 - 4 000 метров, и мне даже удалось рассмотреть его черный силуэт".

Кроме всего прочего, погоня за SR-71 давала разбросанным по изолированным и безрадостным базам от Мурманска до Камчатки экипажам МиГ-31 ощущение собственной нужности и полезности, которое граничило с заблуждением о грандиозности выполняемой задачи. Меницкий в своих мемуарах воображал, что его коллеги из ВВС США живут в страхе. "Появление МиГ-31 потрясло летчиков, летавших на SR-71, - писал он. - Они докладывали всем своим начальникам, что испытывают психологический стресс от полетов вдоль российских границ, и просили изменить маршруты на Дальнем Востоке. Вскоре эти полеты прекратились".

Более объективные историки придерживаются другого мнения. Непонятно даже, знали ли американские летчики о том, что их преследуют МиГ-31. Об этом говорит украинский эксперт по российской военной авиации Валерий Романенко, который помогал Крикмору проводить исследования при написании книги об SR-71. Снимая в 1989 году "Черного дрозда" с вооружения, американские генералы ссылались на высокую стоимость машины, а также на появление разведывательной информации со спутников.

Лишившись главного врага и щедрого финансирования советского ВПК, который рухнул спустя два года, МиГ-31 столкнулся с серьезными трудностями. По имеющейся информации, Китай в 1992 году думал о покупке 24 машин, намереваясь скопировать их у себя дома, но потом решил закупить Су-27. Это был очередной удар по Меницкому и прочим убежденным фанатам МиГа. Валерий Романенко один раз беседовал с нигерийскими чиновниками из ведомства по закупке вооружений, которые хотели купить МиГ-31 для выполнения задач по дальнему радиолокационному обнаружению. Он отговорил их. По словам Романенко, количество действующих полков, летавших на МиГ-31, сократилось с семи до двух. Из этого парка самолетов 14 машин потерпели крушение и сгорели в период с 1995 по 2016 год, о чем свидетельствуют официальные сообщения, проверенные Гринбергом и Романенко. Правда, во всех случаях летчики, слава Богу, остались живы.

Первые намеки на возвращение МиГ-31 появились в 2009 году, о чем свидетельствует Барт Хендрикс. Тогда командующий российскими ВВС объявил, что эту машину "модернизируют для выполнения тех же самых задач в космосе, что и в советские времена". До начала 2017 года новой информации на сей счет почти не поступало. И вдруг еще один высокопоставленный военачальник заявил на страницах военного издания "Звезда", что установленная на МиГ-31БМ новая ракета "сможет поражать цели в ближнем космосе".

Интрига усилилась в марте 2018 года, когда Путин сообщил о существовании "Кинжала". В июле того же года агентство ТАСС заявило, что Миг-31 с новыми гиперзвуковыми ракетами провели учения, и назвало эти самолеты "основными носителями гиперзвуковой ракеты "Кинжал"". В сентябре появилась сенсационная фотография МиГ-31 с ракетой Х под брюхом, которую опубликовал российский папарацци, пользующийся тэгом ShipSash.

Означают ли эти разрозненные подсказки, что МиГ-31 станет ключевой составляющей военного арсенала возрождающейся России в связи с тем, что поле боя перемещается на низкую околоземную орбиту? Космос наверняка станет театром военных действий, если крупные державы снова вступят в драку, и уничтожать спутники в этом случае будет довольно просто. В конце концов, орбиты у них постоянные, а уклоняться от ударов им будет очень нелегко.

Другой вопрос, в чем польза от уничтожения вражеского спутника.

В рамках американской программы противодействия в космосе, проводившейся в 1980-х годах, был уничтожен всего один испытательный спутник. Причина в большом количестве космического мусора после удара, который может нанести ущерб любому из 1 000 с лишним аппаратов, находящихся в настоящее время на низкой околоземной орбите, говорит Харрисон. "Противоспутниковое оружие воздушного базирования - это серьезная и заслуживающая внимания угроза, и я не уверен, что русские воспользуются им на этой орбите". Он считает, что будущее за лазерами, которые временно ослепляют спутники, не разнося их на куски. Оружие направленной энергии также можно будет применять тайно, поскольку ставшая жертвой страна не захочет осуществлять нападение открыто. "Если мы что-то скажем, это будет признанием эффективности нападения, - объясняет Харрисон. - Поэтому, скорее всего, никто ничего не будет знать".

Россия также может попытаться ослепить противника, применив противоспутниковый ракетный комплекс наземного базирования "Нудоль", размещенный на космодроме в Плесецке. С 2014 года Россия провела, по меньшей мере, 10 испытаний данной системы.

Если Россия действительно захочет вывести из строя спутник противника, она сможет сделать это и без высотного самолета 40-летнего возраста. Но было бы ошибкой недооценивать "Лисью гончую". Здесь уместно еще раз вспомнить русскую пословицу: "Все новое (а в данном случае и опасное) - это хорошо забытое старое".

Крейг Меллоу (Craig Mellow)