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Интерфакс-АВН

Комплексы "Ярс" и "Тополь-М" вывели на позиции в ходе учений в Ивановской области

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ПГРК "Ярс"
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проходят в Ивановской области, сообщает Минобороны РФ.

"В Ивановской области начались учения РВСН. В ходе маневров автономные пусковые установки мобильных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что военнослужащие отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

"Колонна ПГРК "Ярс" во время совершения марша преодолела условно зараженный участок местности. По сценарию учений, "диверсанты" использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям", - сказали в Минобороны.

После вывода техники из зоны условного радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок.

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