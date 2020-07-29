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Интерфакс-АВН

Коллекционную серию оптического прицела советских снайперов для продаж в странах Евросоюза выпустит "Швабе"

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Аппаратура Швабе
Аппаратура Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) выпустит юбилейную версию дневного оптического прицела ПУ, которые активно использовали советские снайперы в годы Великой Отечественной войны, продукция предназначена для иностранных заказчиков, сообщил холдинг "Швабе".

"Коллекционная серия предназначена для эксклюзивной продажи в странах ЕС", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

Тираж ограниченной серии 400 штук. Каждый прицел имеет уникальный номер и подтверждающий сертификат. Разработчик и производитель продукции - НПЗ холдинга "Швабе". Серия изготавливается к восьмидесятилетию выпуска ПУ, ставшего одним из самых известных прицелов советских снайперов в годы Великой Отечественной войны.

"Поступление прицелов в розничную продажу в странах ЕС ожидается осенью", - сообщает пресс-служба.

По её данным, "прицел получил оригинальную упаковку и оснащен кронштейном для установки на боковую планку карабинов типа "Сайга"".

Генеральный директор НПЗ Василий Рассохин отмечает, что "выпуск юбилейной партии должен в значительной мере повысить спрос на экспортном рынке".

"В последнее время в Европе наблюдается рост интереса к советской истории и атрибутике военных лет, а также появилось большое количество реконструкторов и коллекционеров. Прицел будет интересен и в качестве приятного подарка", - сказал Рассохин, которого цитирует пресс-служба.

"Оптический винтовочный прицел образца 1940 года", более известный как ПУ ("прицел укороченный"), был разработан в 1940 году в Харькове. Первые партии предназначались для снайперской винтовки Токарева, а с 1942 года благодаря разработке конструктором Дмитрием Кочетовым кронштейна стали использоваться на винтовке Мосина 1891/30, говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
Проекты
Евросоюз
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