С Россией будет создана лучше защищенная граница - Эстония

В уезде Вырумаа начались строительные работы на границе Эстонии и России, пишет Postimees.ее.

В их ходе будет сооружена инфраструктура на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров — в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа.

Эстонский министр внутренних дел Март Хельме заявил, что «государство должно поступать как государство, и одно из его важнейших признаков — это граница». «Реальное начало строительства границы — это важный промежуточный финиш, после которого для Эстонии будет создана заметная и лучше защищенная граница», — сказал министр.

Тендер на первый этап строительства границы на юго-востоке Эстонии выиграло совместное предложение фирм Merko Ehitus и GRK Infra. Всего на конкурс было представлено пять предложений.

Сооружение инфраструктуры границы включается в себя строительство патрульных и подъездных дорог, ограды, систем мониторинга и тому подобного. «Сегодня только одна десятая часть из 136 километров сухопутной границы покрыта оборудованием для обеспечения безопасности, и большая часть ежедневной работы по охране границы выполняется с помощью пеших патрулей. Однако километров внешней границы так много, что человеческий глаз не может следить за каждым метром, нужна поддержка современной техники», — сказал глава отдела погранохраны Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.