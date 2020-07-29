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Военное обозрение

Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ вышло очередное интервью с главным конструктором истребителей нового поколения J-20. Эти самолёты сегодня активно поставляются для ВВС НОАК. Китайские журналисты поинтересовались у интервьюируемого Ян Вэя о том, чем принципиально отличается новое поколение китайских истребителей от поколения предыдущего.

По словам конструктора J-20, принципиальным отличием является не столько повышенный радиус боевого применения и огневая мощь, сколько начинка в виде искусственного интеллекта.

Представляющий Китайскую корпорацию авиационной промышленности (AVIC) Ян Вэй говорит о том, что в предыдущих поколениях истребителей решающим фактором была маневренность.

Главный конструктор J-20 поясняет, почему маневренность не главное:

Теперь эта концепция уходит в прошлое, так как разрабатываются ракеты, в радиусе действия которых уйти от них самолёту практически невозможно.

Примечательно, что Ян Вэй говорит об «устаревшей концепции важности сверхманевренности» постоянно. Ранее в китайских СМИ так же приводилось похожее его заявление. Если такая риторика исходит от конструктора китайских самолётов нового поколения, то стоит предположить, что у тех же J-20 с маневренностью есть большие проблемы.

Ян Вэй:

Информация теперь стала решающим фактором, поскольку современные истребители сосредоточены на получении большего количества информации с помощью радаров с АФАР.

По словам китайского авиаконструктора, истребители нового поколения снижают способность противника к получению достаточных объёмов данных, в том числе с использованием эффективных средств радиоэлектронной борьбы и стелс-технологий.

Ян Вэй говорит о том, что для самолётов ближайшего будущего будет актуальной возможность действовать в интегрированной сети, обмениваться данными в режиме реального времени, иметь возможность выполнения совместных операций.

Сегодня в Китае заявляют, что к 2035 году в стране появится истребитель 6-го поколения (по китайской классификации – пятого).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Компании
AVIC
Проекты
AI
АФАР
Истребитель 5 поколения
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5 комментариев
№1
29.07.2020 18:18
Страна совершенно без опыта боевого применения истребительной авиации. Дело конструктора разрабатывать конструкцию. А концепции применения и использования предусматриваются заказчиком. Если ВВС НОАК думают что маневренность это только скорости крена и разворота, то они без понятия что такое маневренность. А от ракет хорошо помогают современные средства РЭБ, и вскоре думаю появятся противо-снаряды как на Арене, Трофи и подобным.
+5
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№2
29.07.2020 18:34
Цитата, Makc сообщ. №1
Если ВВС НОАК думают что маневренность это только скорости крена и разворота, то они без понятия что такое маневренность.
Что такое маневренность (ВВС НОАК приготовили карандашики и блокнотики)?
Цитата, Makc сообщ. №1
Дело конструктора разрабатывать конструкцию. А концепции применения и использования предусматриваются заказчиком.
Разве конструкция боевого самолета не должна изначально создаваться в соответствии с предусмотренными заказчиком концепциями применения?
В Китае Заказчик не берет что дают, а выбирает что он сам пожелает.
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№3
29.07.2020 19:03
Цитата, BorSch сообщ. №2
Разве конструкция боевого самолета не должна изначально создаваться в соответствии с предусмотренными заказчиком концепциями применения?
В Китае Заказчик не берет что дают, а выбирает что он сам пожелает.
ха, так и знал что китайцы совершенно тупые. могли пожелать самолет пятого поколения, но пожелали хрень построенную вокруг советского двигателя из 70х годов.
как глупо, ведь выбор был столь велик :)
0
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№4
29.07.2020 19:09
Цитата, BorSch сообщ. №2
Что такое маневренность (ВВС НОАК приготовили карандашики и блокнотики)?

Спрециалисты (и просто грамотные в этом смысле люди) давно объяснили:

https://www.interfax.ru/interview/577399

ИНТЕРВЬЮ 11:00, 4 сентября 2017

Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
Научный руководитель ГосНИИ авиационных систем рассказал, по каким направлениям будет вестись дальнейшее развитие боевой и гражданской авиации
...
Ну, и наконец, МиГ-29 и Су-27 - это были самолеты четвертого поколения, которые обрели новое качество - многофункциональность. У них появились режимы и "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", причем с управляемым оружием. Это - их принципиальное отличие. И при этом - сверхманевренность, как летная характеристика. На самом деле сверхманевренность появилась достаточно случайно. Началось, как ни странно, с оружия. Когда применяются ракеты "воздух - воздух" и они компонуются близко к воздухозаборнику, то при сходе либо их надо катапультировать, как это было на "Фантоме", либо она сходит с рельсов. Но когда сходит, значит, запущен двигатель, и у него факел, который как раз проходит мимо сопла. И он выжигает кислород на то мгновение, пока ракета находится рядом с самолетом. При этом сгусток воздуха, который поступает в воздухозаборник, оказывается обедненным кислородом, что может привести к помпажу двигателя. Это очень опасный режим, и поэтому специально стали работать над автоматикой двигателя, чтобы как то это изменить. Ну и вылечили, конечно. Двигатель стал устойчив.
...
Кстати, наш институт этим и занимался. Поэтому сверхманевренность до сих пор, я бы сказал, является сомнительным моментом. Смотреть самолеты на авиашоу - это красиво. Но как это свойство применять в бою? Ведь фактически это - ось самолета, а вектор скорости - он инерционен. Если вы в этот момент пускаете ракету, то она тоже сходит с большим углом атаки. Так что к практическому применению воздушной акробатики я отношусь немножко скептически.

Хотя генконструктор ОКБ Сухого Михаил Петрович Симонов - мы с ним на эту тему много дискутировали - рассуждал здраво. Он говорил, знаете, если не верите, что можно работать в боевом режиме в таких условиях, и не верьте, но летчику это - подарок, потому что раньше он все время думал, как бы не задрать самолет, как бы на крыло не свалить, потому что сразу машина срывалась в штопор. А тут у него голова не болит. Он думает, как воевать. И он знает, что самолет выдержит все, любые маневры. С этой точки зрения сверхманевренность играет большую роль. И поэтому это определенная культура. Я думаю, что он прав.
...
-----------
Да, о "сверхманевренности" - что это такое.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Сверхманёвренность — способность некоторых самолётов сохранять устойчивость и управляемость на закритических углах атаки с высокими перегрузками, обеспечивающая безопасность боевого маневрирования, а также способность самолёта к изменению положения относительно потока, позволяющая наводить оружие на цель вне вектора текущей траектории.
...
К серийным сверхманевренным самолётам следует отнести Су-27, МиГ-29, Су-30, Су-35, Су-47 «Беркут», МиГ-35, F/A-18E/F, F-22.
...
----------

https://topwar.ru/155135-sverhmanevrennost-istrebitelej.html


https://www.nkj.ru/archive/articles/4079/

ПРОРЫВ В СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ
Беседу вела специальный корреспондент журнала "Наука и жизнь" Т. Новгородская

"Никогда не забуду первый демонстрационный полет Су-27 в Париже, устроенный "Бритиш Аэроспейс" (British Аerospace) вместе с конструкторами и летчиками-испытателями "ОКБ Сухого", - таковы впечатления от "премьеры" истребителя у летчика британских ВВС Джона Фарлайта.
...
Сложность данного маневра не в том, как войти в режим, а как выйти из него. Обычно нам не разрешается превышать углы атаки 20-25 градусов: если превысить - теряем управление машиной... Но русские выполняют свои маневры, изменяя угол атаки в большом диапазоне, при этом оставаясь уверенными в управлении самолетом с абсолютно симметричным обтеканием. То же самое касается двигателей. Западные двигатели "страдают" строгими ограничениями по углам атаки. В полете на наших истребителях приходится думать одновременно и о маневрах противника, и о собственных ограничениях с аэродинамической точки зрения - о том, чего не должен делать летчик. Разумеется, такая ситуация не слишком комфортна для летчика, для него гораздо легче, когда можно делать все что угодно, чтобы суметь нацелиться на противника и преследовать его. То, чего добились русские, поразило нас до глубины души"
...

...
Сверхманевренность - это способность истребителя из любого положения в воздушном пространстве развернуться на цель с угловой скоростью, по крайней мере в два раза превышающей угловую скорость разворота самолета противника.
...
--------
https://aviapanorama.su/1999/02/sverxmanevrennost-sredstvo-pobezhdat/

Сверхманевренность — средство побеждать

Николай Баранов,
Игорь Ивенин,
Михаил Каневский,
Анатолий Обухов,
Игорь Пасекунов,
(ВВИА им. Н.Е.Жуковского)
Владимир Ильин,
(ГосНИЦ ЦАГИ)
...
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№5
29.07.2020 20:00
Так что противники сверхманевренности долдны просто сказать: "современный истребитель - это просто [малозаментый] носитель хорошего и дальнего радара, а также дальнобойной ракеты. Остальное почти не имеет значения."

Этой "концепции" уже много лет - с 70-ых гг. XX в., как минимум. Она провозглашалась (а затем отменялась) не один раз.

Вполне возможно, через несколько лет перестанут говорить о "малозаметности" - с появлением радиофотонных радаров. :) Истребитель будуь трактовать просто как летающий ЗРК. Вот тут применение ИИ вместо лктчика очень даже вероятно - современные ЗРК кмеют работать в автоматическом режиме.

У меня сильное подозрение, что "наезд" на сверхманевренность "в русскоязычной среде" - это простое (и традиционное для образованных русских) подражание Западу (не сказать - преклонение перед ним) + ненависть к "совку". Совок напирал на сверзманевренность - ату их! И совок, и сверхманевренность! Тот, кто не совок, слушает только то, что говорит Запад. :)

Какие-то рациональные рассуждения на таком поле НЕВОЗМОЖНЫ.

Русские Цари это прекрасно понимали, поэтому Православие было ВАЖНЕЙШИМ средством для ментального противостояния Западу. СССР прикончил такую роль Православия. Попытка заменить его на марксизм, нет, Марксизм :), не удалась - в том числе потому, что Запад не принял марксизм.

Поэтому имеете то, что имеете - истовое поклонение и полную зависимость от ментальности и языка Запада. :) Поклонение Западу - признак "продвинутости". Критика Запада - признак "совковости".
Поэтому я и пишу все время - вам нужен союз (разумеется, неравноправный) с Западом.
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