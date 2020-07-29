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Интерфакс-АВН

Россия будет реагировать на активизацию полетов разведывательной авиации США над Черным морем - комитет Госдумы по обороне

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Андрей Красов
Андрей Красов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Военные самолеты США усилили разведывательную деятельность над Черным морем у российских границ, это не останется без реакции, заявил "Интерфаксу" в понедельник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

"Мы констатируем, что полеты разведывательной авиации США над Черным морем участились. Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты", - сказал Красов, комментируя вылет в понедельник российского истребителя Су-27 на перехват над Черным морем самолета-разведчика США Poseidon.

"Хотелось бы отметить, что США находятся очень далеко от акватории Черного моря. И возникает вопрос: что делает американский самолет-разведчик в такой дали от своих границ?" - сказал Красов.

"У нас развивается инфраструктура не только Военно-морского флота, но и вся инфраструктура войск, расположенных в Крыму. Наверное, нашим американским коллегам очень интересно узнать, как идет развитие Вооруженных сил России в регионе Черного моря", - сообщил Красов.

"Действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции. Российские летчики действуют профессионально. Американские самолеты меняют курс и улетают от границы России", - сказал замглавы комитета Госдумы по обороне.

В понедельник российские военные сообщили, что истребитель Су-27 был поднят в воздух на "перехват" американского самолета-разведчика над Черным морем.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". После разворота самолета-разведчика ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, которое поступило в "Интерфакс".

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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