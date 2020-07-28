Это рекорд. ВМФ России получит 14 новых кораблей в текущем году

Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус.

МОСКВА, 27 июля/ Радио Sputnik. Военно-Морской Флот России в 2020 году получит рекордные 14 кораблей, всего строятся 50 военных кораблей, сообщил генеральный директор акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с Рахмановым, в ходе которой обсуждалась текущая деятельность "Объединенной судостроительной компании".

приводит пресс-служба Кремля. "Что касается наших ключевых проектов. Конечно, в первую голову мы сосредоточены на исполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в строительстве находится 50 военных кораблей", – сказал Рахманов, слова которогопресс-служба Кремля.

Он напомнил, что в этом году был сдан головной крейсер "Князь Владимир", который закончил испытания в прошлом году, но для полноценной передачи ВМФ потребовалось еще четыре месяца.

"Планы на сдачу в 2020 году – 14 боевых кораблей, что, в общем, для нас по сравнению даже с советским периодом является рекордом. Мы только в советские годы сдавали шесть подводных лодок в год, и это цифры, к которым мы очень плотно будем приближаться в этом, 2020 году. Надеемся, что флоту передадим не менее трех, надеюсь, даже четыре лодки, поскольку, действительно, программа очень насыщена", – добавил Алексей Рахманов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что новейший самолет-амфибию продемонстрировали на Главном параде ВМФ.