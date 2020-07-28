Войти
Интерфакс-АВН

Экс-глава Архангельской области Игорь Орлов избран гендиректором "Северной верфи" на пять лет

385
0
0
Северная верфь в Санкт-Петербурге
Северная верфь в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Судостроительный завод "Северная верфь"

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности главы Санкт-Петербургской "Северной верфи" Игорь Орлов избран генеральным директором судозавода на пять лет, сообщает предприятие в понедельник.

"Решением общего собрания акционеров ПАО СЗ "Северная верфь" от 26.07.2020 новым генеральным директором Общества избран Игорь Анатольевич Орлов сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Прежний генеральный директор предприятия Игорь Пономарев покинул свою должность в июне. В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Интерфаксу" сообщили, что Пономарев уволился по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначили Орлова.

Орлов в период с 2012 года по 2 апреля 2020 года возглавлял администрацию Архангельской области. С 10 августа 2011 года был первым заместителем исполнительного директора по производству автосборочного предприятия ООО "Автотор Холдинг" в Калининграде. С 2008 по 2011 год был директором ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Янтарь ПСЗ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.06.2020
Смена руководства ряда судостроительных предприятий России
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
30.09.2019
Проблемы со строительством рыбопромысловых судов в России
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
03.07.2015
Концепция российского универсального десантного корабля передана на экспертизу ВМФ
14.09.2012
Объединенная судостроительная корпорация: история создания и перспективы развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.07 11:16
  • 3
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 28.07 11:05
  • 59
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 28.07 10:50
  • 1
Читатели «Дейли мэйл» о параде ВМФ: мы можем потягаться с русскими лишь по количеству адмиралов и капитанов
  • 28.07 09:58
  • 21
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 28.07 09:14
  • 76
По гитлеровским лекалам
  • 28.07 09:00
  • 84
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 28.07 08:45
  • 4
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 28.07 08:17
  • 3
Предложение самолета ТВРС на основе чехословацкого самолета L-610
  • 28.07 08:15
  • 8
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 28.07 07:05
  • 20
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 28.07 05:42
  • 25
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 28.07 04:01
  • 7
Нужны ли России «ядерные поезда»
  • 27.07 18:55
  • 1
"Водяной дракон" в родной стихии
  • 27.07 18:41
  • 2
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 27.07 18:03
  • 32
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России