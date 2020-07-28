Экс-глава Архангельской области Игорь Орлов избран гендиректором "Северной верфи" на пять лет

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности главы Санкт-Петербургской "Северной верфи" Игорь Орлов избран генеральным директором судозавода на пять лет, сообщает предприятие в понедельник.

"Решением общего собрания акционеров ПАО СЗ "Северная верфь" от 26.07.2020 новым генеральным директором Общества избран Игорь Анатольевич Орлов сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Прежний генеральный директор предприятия Игорь Пономарев покинул свою должность в июне. В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Интерфаксу" сообщили, что Пономарев уволился по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначили Орлова.

Орлов в период с 2012 года по 2 апреля 2020 года возглавлял администрацию Архангельской области. С 10 августа 2011 года был первым заместителем исполнительного директора по производству автосборочного предприятия ООО "Автотор Холдинг" в Калининграде. С 2008 по 2011 год был директором ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".