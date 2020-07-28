Forum 24 (Чехия): стратегическая цель России — двояко расколоть Запад. Что это означает для Чехии?

Назначение уполномоченного по чешско-российским консультациям, который, по словам автора, хочет «клянчить у русских улучшения отношений», автор считает безответственным нарушением европейского единства в противостоянии России. Ведь Россия идет на враждебные шаги против нее, стараясь расколоть и Европу, и НАТО, уверен он.

По словам нового уполномоченного Рудольфа Йиндрака (уполномоченный по консультациям с РФ - прим. ред.), цель его переговоров с Россией - "встреча на высоком, если не высшем уровне". Однако подобная цель полностью противоречит интересам Чешской Республики в области политики безопасности. Они состоят в том, чтобы сохранить единство Запада, столкнувшегося лицом к лицу с угрозой, которую для него представляет Россия. Почему? Потому что мы тоже являемся Западом, а Россия хочет его расколоть, причем сразу по двум направлениям.

Отправная точка российской стратегии

Характер угрозы, исходящей от Российской Федерации, можно понять только на основании комплексного анализа российской боеспособности и доктрины, военных учений и заявлений кремлевских лидеров. Все составляющие со временем меняются, но одно остается неизменным вот уже несколько лет. Россия осознает ограниченность своих экономических и военных сил, поэтому в военной стратегии делает акцент на начальную фазу возможного конфликта. В ходе нее Россия рассчитывает ввести противника в стратегический шок, чтобы затем реализовать тактику управляемой деэскалации. Ведь продолжительного конфликта Россия просто не может себе позволить.

Стратегическая цель России, таким образом, отличается от цели сверхдержавы, которой был Советский Союз. Она добивается не поражения Запада, а его раскола. Принято считать, что цель - разобщить Соединенные Штаты и Европу. Проявления этого мы наблюдаем и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Более того, Россия подогревает антиамериканские настроения в Европе. Но есть тут еще один аспект.

Цель России также состоит в разобщении Западной Европы и тех стран континента, которые когда-то входили в советскую сферу влияния. Эта двоякая тактика согласно принципу "разделяй и властвуй" крайне опасна для Чешской Республики. России известно, что западные страны, пусть и объединенные в многосторонние организации, такие как НАТО и Евросоюз, всегда будут по-разному оценивать угрозы. Сильная Франция или Германия не могут смотреть на вещи так же, как слабая Чешская Республика. Существующие в благоприятных геополитических условиях Нидерланды не могут оценивать российскую угрозу так же, как соседствующая с Россией Литва. При этом разная оценка угроз может приводить к политической неоднородности на Западе. И именно поэтому Россия ее поддерживает, в том числе тем, что не угрожает странам Западной Европы так же, как странам Восточной и Центральной Европы.

Россия нацелена только на часть Европы

Россия уже не нацеливает свои ракеты на Берлин, Париж или Лондон. Вещи, на которых Россия больше всего сосредоточена, будь то высокая боеготовность, молниеносное нападение или передовые ракетные системы, потенциально угрожают в первую очередь восточному крылу НАТО, к которому также относится Чехия. Западные стратеги хорошо осознают эту диспропорцию, но признают это только на закрытых экспертных совещаниях.

Россия целенаправленно подталкивает западную часть Европы к тому, чтобы она покинула восточную часть континента. Не новая тактика. Еще в так называемом Основополагающем акте Совета НАТО - Россия от 1997 года НАТО согласился на то, чтобы не размещать на территории будущих стран-членов никаких "существенных боевых сил". Точно так же предложение, которое Медведев выдвинул в 2008 году, о "новой архитектуре безопасности в Европе" было призвано письменно закрепить невозможность для новых членов НАТО по собственному желанию размещать на своей территории войска альянса. Пока желаемого успеха эти попытки не принесли. Сегодня Основополагающий акт Совета НАТО - Россия принято считать устаревшим, а переговоры о "новой архитектуре Европы" Запад тоже похоронил после некоторых колебаний. Но этим дело не ограничивается. Сегодня уже дискредитированная Россия не предлагает международных договорных политических рамок, меняющих систему безопасности, но продолжает действовать в том же направлении. Без огласки. Это понятно из того, как она вооружается, проводит учения и строит стратегические планы.

Навязанный "разумный договор"

Россия по-прежнему располагает большой военной силой, но с экономической точки зрения это слабое и технологически отсталое государство. Ее преимущество - стремительное начало боевых операций и авторитарное централизованное управление, которое позволяет быстро мобилизовать государственный аппарат. Со времен войны с Грузией Россия добилась огромного прогресса в том, что касается быстрого применения вооруженных сил. Ее подразделения готовы идти в бой уже через день - два после объявления боевой готовности. За три - пять дней российская армия способна реализовать боевую операцию в Прибалтике, а за десять - она может развернуть масштабную боевую операцию с применением разных родов войск. НАТО с такими темпами не может тягаться.

Из-за экономической слабости и ограниченной способности проецировать силу на расстоянии России приходится сосредоточиться на интенсивных боевых операциях исключительно в соседних с ней регионах. Быстро захваченную территорию Россия способна "накрыть" тщательно проработанным противоракетным "зонтиком". Это сделает невозможной реализацию основной тактики НАТО, которая еще со времен холодной войны заключается в том, чтобы брать под контроль воздушное пространство перед началом наземной операции. Поэтому освобождать захваченную территорию в таком случае было бы крайне сложно. Было бы много жертв.

Можно ли быть уверенными, что общественность Франции, Германии, Испании и Италии в такой ситуации не станет настаивать на достижении некоего "разумного договора" с Россией? А что если давление с их стороны усилится из-за осознания того, что Россия готова на сопутствующие, очень ограниченные ядерные удары? Если Запад сумеет прорвать этот противоракетный зонтик, Россия может воспользоваться "малым" ядерным оружием с очень низким тоннажем для поражения военных целей НАТО, таких как базы, сухопутные силы, корабли и самолеты.

Вам это кажется научной фантастикой времен холодной войны? Но Россия на самом деле уже не раз на учениях отрабатывала нанесение ядерного удара по Варшаве и Стокгольму! Она сохраняет тысячи боеголовок на таком широком спектре носителей, которым не располагает ни одна другая страна в мире. У нее есть крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования, торпеды, глубоководные мины, ракеты класса воздух-земля, гравитационные бомбы и даже подводный ядерный дрон. Почему Россия на все это выделяет деньги? Потому что все это российское "тактическое ядерное оружие" обладает большим демонстративным потенциалом. Оно идеально вписывается в военную стратегию деэскалационного ядерного удара. Она предусматривает как технологическое преимущество в особой категории вооружений, так и слабость "упаднического" западного общества.

В стране, которая уже сталкивалась в прошлом с политикой умиротворения, пожалуй, не стоит говорить о том, что в упомянутом "разумном договоре" не учитывались бы интересы Чехии, Польши, стран Прибалтики или Румынии. От европейской части НАТО и Европейского Союза в переговорах о таком договоре участвовали бы, разумеется, не мы, а скорее президент Макрон. Достаточно вспомнить план Медведева - Саркози, который последний согласовывал от "имени Европы" во время российской агрессии против Грузии, или минские договоренности после российского нападения на Украину. Выполняются ли эти "разумные договоры" с Россией? Нет! А беспокоит ли это кого-то, кроме Грузии и Украины?

Военные и политико-институциональные решения

Как быть? Выход - в том, чтобы ускорить реагирование сил НАТО и определить временные рамки для принятия политических решений внутри альянса в экстренной ситуации. Поэтому американский контингент так нужен в Польше. Его размещение там позволит ускорить реагирование, значительно сократив период реакции по сравнению с силами в Соединенных Штатах или Западной Европе. Можно будет немедленно действовать против российской системы "anti-acces/area-denial", то есть того самого оборонного зонтика, который раскрывается над захваченной территорией. Кроме того, можно будет немедленно бросить силы на защиту участков восточной границы НАТО, подвергшихся опасности. Таким образом, размещение американского контингента соответствует интересам всего нашего региона, а не только Польши.

Важна также скорость, с которой будут пополняться силы быстрого и немедленного реагирования НАТО. Сейчас их численности не достаточно для того, чтобы остановить такого сильного врага, как Россия (или в будущем Китай). Сейчас эти силы пополняются за счет военнослужащих, которых отправляют отдельные страны-члены альянса, то есть происходит так называемая "генерация сил". Но на это могут уходить недели, что в борьбе с таким быстрым противником, как Россия, фатально долго. Поэтому необходимо ускорить процесс принятия решений внутри НАТО. Также для нового командования в Польше (в Шецине и Эльблонге) необходимо создать постоянные подразделения, которые при необходимости пойдут в бой по его приказу еще до того, как начнет работать механизм "генерации сил". Эти подразделения могут состоять, например, из солдат американской бригады, размещенной в Польше, и солдат, добровольно направленных другими странами, в том числе Чешской Республикой. Механизм их применения нужно описать в военных планах альянса.

Внести свой вклад в ускорение реагирования и процессов принятия политических решений в экстренной ситуации могут также отдельные страны НАТО. Так, например, можно подписать билатеральный договор об обороне и безопасности между Чешской Республикой и Польшей. В нем описывались бы ситуации, когда наша седьмая механизированная бригада будет приводиться в боевую готовность. Такой ситуацией может быть, например, мобилизация в российском Западном военном округе. Пересечение границы НАТО войсками иностранного государства автоматически давало бы правительству мандат на отправку этой бригады к месту возникновения угрозы. Межправительственный договор, таким образом, обеспечивал бы заблаговременный парламентский мандат, и тогда чешскому правительству, которое не отличается решимостью, не придется в кризисный момент ломать голову, обоснованно ли с политической точки зрения отправление бригады.

Главное - солидарность и взаимность

Все выше описанные меры предусматривают безусловное единство альянса. После аннексии Крыма в 2014 году его пока удается сохранять. По-своему это маленькое чудо, правда, предпосылкой для него стала решимость американской администрации, поддержанная Конгрессом.

Но если такие страны, как Испания, Италия, Франция или Германия, не видят в России опасности, то как убедить их в том, что они должны постоянно отправлять своих солдат в восточное крыло НАТО? Нам не остается ничего другого, как взывать к европейской солидарности. Но она не может быть односторонней. Государства-члены НАТО из Центральной Европы тоже должны проявлять солидарность с Западной Европой. Только так мы можем требовать взаимности.

Может показаться, что такие темы, как миграция или постоянное принуждение богатых европейских стран субсидировать бедные, никак не связаны с вопросами политики безопасности. Но и они вплетены в ту нить, и которой на протяжении десятилетий ткется европейская солидарность. Батальоны НАТО в Польше и Прибалтике стоят денег, а они поступают не от генеральных штабов, а от европейских налогоплательщиков.

Поэтому не менее важно, чтобы мы могли сами позаботиться о своей обороне. Нет сомнений в том, что шпионские игры - часть российский "операций влияния", которые непосредственно связаны и с ее военной стратегией. Как только из-за них три чешских политика оказываются под охраной, правительство не имеет права колебаться ни минуты и должно принимать жесткие ответные меры.

Пока Запад солидарность сохраняет. Немецкий канцлер называет действия Российской Федерации (убийства и хакерские атаки) гибридной войной против ее страны. Командование НАТО внимательно следит за перемещением российских подлодок в Средиземном море. Шведы и финны превратились в воинственных атлантистов. Впервые никто с Запада не прилетел в Москву на празднование окончания Второй мировой войны. И как минимум безответственно нарушать это единство, назначая уполномоченного, который хочет клянчить у русских "улучшения отношений" и добиваться встречи на "высшем уровне" при том, что Россия идет на враждебные шаги против нас.

Мартин Сваровски (Martin Svárovský)