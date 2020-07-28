ОСК в 2020 году передаст военным 14 боевых кораблей, не менее трех подлодок - Рахманов

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует передать в состав ВМФ в 2020 году 14 боевых кораблей, в том числе не менее трех подводных лодок, сообщил в понедельник генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Планы на сдачу в 2020 году - 14 боевых кораблей, что, в общем, для нас, даже по сравнению с советским периодом, является рекордом. Мы в советские годы сдавали только шесть подлодок в год, и это - цифра, к которой мы очень плотно будем приближаться. В этом году мы надеемся, что флоту передадим не менее трех, а будем надеяться, даже четыре подводные лодки", - доложил Рахманов президенту РФ Владимиру Путину.

Он также отметил, что в настоящее время на предприятиях ОСК в процессе строительства находятся 50 военных кораблей.

По словам Рахманова, гособоронзаказ продолжает являться основным полем деятельности корпорации.

"Чистая прибыль наша остается на уровне, близком к одному проценту, но это связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83% в объеме нашей выручки", - заявил Рахманов.

Как ранее сообщил первый заместитель генерального директора судостроительного завода "Севмаш" (входит в ОСК) Сергей Воронько, в 2020 году предприятие планирует передать флоту четыре атомных подводных лодки - "Белгород", два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск" и стратегический атомный подводный крейсер "Князь Олег".

Ожидается, что "Белгород" станет носителем нового российского оружия - беспилотной ударной подводной системы "Посейдон".

Северный флот в 2020 году уже получил стратегическую подлодку "Князь Владимир" и также стелс-фрегат "Адмирал Касатонов".

Подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск" усилят Тихоокеанский флот (ТОФ) России. Кроме того, ТОФ должен получить дизельную подлодку "Волхов", а также - корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов".

Черноморский флот будет усилен корветом "Ретивый".