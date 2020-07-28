Россия не испытывает оружие в космосе - комитет Совета Федерации по обороне

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Россия не проводит испытаний оружия в космосе и не планирует его там размещать, заявил "Интерфаксу" в понедельник член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Никаких испытаний оружия в космосе мы не проводим. Мы по-прежнему придерживаемся принципа о недопустимости размещения оружия в космосе", - сказал Клинцевич.

Так он прокомментировал заявления США и Британии о том, что Россия испытала оружие в космосе. "Россия привержена позиции: в космосе оружия быть не должно", - сказал Клинцевич.

"Заявления США и Британии связаны со многими прорывными технологиями, которые сейчас есть у России, с прорывом, который достигнут российским оборонно-промышленным комплексом. Это их беспокоит. Нашего оружия в космосе нет. И в планах этого у нас нет. Пусть не беспокоятся. Если возникнет необходимость, если мы увидим, что какой-то спутник наносит большой ущерб нашей безопасности, мы его достанем с Земли", - сообщил Клинцевич.

15 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, который провёл проверку отечественного космического аппарата.

"Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам", - заявил на прошлой неделе глава Космического управления Великобритании Харви Смит.

Смит сказал: "Мы призываем Россию воздержаться в дальнейшем от таких испытаний и продолжить конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами ради ответственного поведения в космосе".

Сообщалось, что у космического командования США есть доказательства того, что Россия испытала противоракетное оружие космического базирования.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что США на запланированных на конец июля переговорах с РФ в Вене ставят цель выработать нормы конструктивного поведения в космическом пространстве.

МИД РФ на прошлой неделе заявил, что обвинения Вашингтона и Лондона в адрес России в испытании противоспутникового оружия в космосе направлены на дискредитацию российской космической деятельности.

Россия не считает испытание нового спутника-инспектора, которое вызвало озабоченность США и Великобритании, развертыванием оружия в космосе, сообщил в субботу "Интерфаксу" экс-начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Мы не считаем это оружием. Американцы и англичане могут рассматривать это как потенциальное оружие. Нет никакого другого способа снять разногласия кроме переговоров и консультаций", - сказал Дворкин. В прошлом он возглавлял 4-й ЦНИИ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны.

"Есть предположение, что такие спутники-инспекторы могут быть двойного назначения. Они могут применяться для оценки работоспособности своих спутников, а также затруднения работы чужих спутников. Но это возможное предположение. Изучение спутником-инспектором того, что происходит с другим спутником, что он излучает - это еще не оружие. Что касается заявления британцев о запуске нашим спутником какого-то снаряда, то это не похоже на правду, это какая-то фантазия", - заявил Дворкин.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника.

10 июля 2019 года с космодрома Плесецк ракетой "Союз-2.1В" были запущены четыре спутника в интересах Минобороны РФ. После выхода на орбиту специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск Воздушно-космических сил внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о блоке выведения "Волга" и космических аппаратах "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538".

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что аппараты "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для исследования воздействия на российскую орбитальную группировку искусственных и естественных факторов космоса.

Согласно американским космическим ресурсам, в январе 2020 года российский спутник-инспектор "Космос-2543" пытался сблизиться с американским разведывательным космическим аппаратом, однако последний совершил маневр, чтобы уйти от приблизившегося к нему спутника. По данным издания MIT Technology Review, расстояние между аппаратами составило 150 км. Этот факт вызвал серьезные опасения в США.

В прошлом официально сообщалось о разработке в России оружия против спутников.

В декабре 2018 года пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что с 2019 года в войска должен был поступить противоспутниковый комплекс "Тирада-2С". В сообщении ЦВО говорилось, что комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. Отмечалось, что выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.

Сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 станет средством поражения нового комплекса А-235, который разрабатывается в рамках модернизации системы противоракетной обороны Москвы. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

3 июля 2020 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин сообщил, что новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей", которую ждут в войсках, сможет уничтожать в ближнем космосе спутники и гиперзвуковое оружие. "По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения", - сказал тогда Суровикин.