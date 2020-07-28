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Интерфакс-АВН

Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Россия не должна становиться гарантом соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как не является стороной в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в своих документах власти Украины называют конфликт в Донбассе международным, а не внутренним, Песков заявил, что Кремль не может комментировать внутренние документы офиса президента Украины.

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Страны
Россия
Украина
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