Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе - Песков

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Россия не должна становиться гарантом соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как не является стороной в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в своих документах власти Украины называют конфликт в Донбассе международным, а не внутренним, Песков заявил, что Кремль не может комментировать внутренние документы офиса президента Украины.