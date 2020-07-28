Разведка превратит Турцию в мощное и сильное государство - Эрдоган

Разведслужбы Турции одними из первых принимают на себя удар противников Анкары, «недовольных её исторической борьбой».

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового здания регионального управления Национальной разведывательной организации (MIT) Турции в стамбульском районе Маслак, передаёт агентство Anadolu.

Эрдоган напомнил, что в январе текущего года в Анкаре была открыта штаб-квартира MIT, получившая название KALE (Крепость).

По словам главы государства, в эпоху, когда информация и её использование превратились в самый эффективный вид оружия, значимость борьбы со шпионажем, выявления и устранения угрозы терроризма, предотвращения работы иностранных спецслужб в Турции многократно возросла. Страна, не обладающая сильной службой разведки, обречена на уничтожение, подчеркнул турецкий лидер. «Разведслужбы были и будут „ключевым оружием“ на пути превращения Турции в мощное и сильное государство», - продолжил глава государства.

Он отметил, что каждая инициатива, каждый шаг Турции привлекают внимание всего мирового сообщества.

Управление MIT по Стамбулу находится в авангарде борьбы с терроризмом и шпионажем, сбора стратегически важной информации, констатировал президент, отметив, что технологии, находящиеся на вооружении спецслужб, должны разрабатываться в самой Турции.

Эрдоган далее заявил, что расшифровка данных, отслеживание сигналов, кибер- и спутниковое слежение, проводятся Национальной разведывательной организацией Турции «в глобальном масштабе».

Президент Турции также сообщил о планах реформировании системы разведслужб страны с целью более эффективной и скоординированной борьбы с угрозами нацбезопасности.

По его словам, турецкие достижения в зонах конфликтов укрепляют позиции Анкары за столом переговоров, обеспечивая более успешную защиту национальных интересов. В качестве примера Эрдоган привлёк внимание к тому факту, что информация, которую передавали турецкие спецслужбы властям Ливии (Правительству национального согласия во главе с Фаизом Сараджем), а также активная поддержка на местах, позволили остановить продвижение Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалаХалифы Хафтара и «не допустить насильственного захвата власти» в этой североафриканской стране.