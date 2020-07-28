Читатели «Дейли мэйл» о параде ВМФ: мы можем потягаться с русскими лишь по количеству адмиралов и капитанов

Корабли во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде.

Россия демонстрирует мощь на параде ВМФ, а Владимир Путин обещает новые корабли с гиперзвуковым оружием, пишет газета. Мнения читателей разделились, одни явно завидуют России, поэтому ругают её, другие тоже завидуют, но — белой завистью: надо отдать русским должное — они могут поучить нас национальной гордости.

Президент России Владимир Путин назвал парад в день ВМФ в Санкт-Петербурге с участием 200 кораблей и более 4 000 военнослужащих "демонстрацией растущей мощи российского флота" и посулил новые вооружения в ближайшем будущем, сообщает британская газета "Дейли мэйл" во вчерашней статье, текст которой на сайте прекрасно иллюстрирован фотографиями из Петербурга. Кремль сделал военную модернизацию своим главным приоритетом на фоне напряженности в отношениях с Западом вслед за аннексией Крыма в 2014 году, подчеркивает газета. Мнения читателей разделились, одни явно завидуют России по-черному, поэтому ругают её, указывая, что НАТО - колосс по сравнению с ней и Китаем. Другие тоже завидуют, но - белой завистью, отмечая, что "Приятно видеть страну, которая по-прежнему гордится собой. Я уже достаточно стар, чтобы помнить, как мы тоже когда-то были такими".

Комментарии читателей:

Rabbit Leader

На кой Путину понадобились все эти корабли? Это же пустая трата денег, - учитывая сколько людей в России живут далеко за чертой бедности, а страна почти ничего не производит, кроме газа.

Freshman315

В обычном конфликте российский флот будет легко уничтожен. Их единственный авианосец недавно загорелся и вряд ли вернется в строй. Посмотрите на все эти фотографии, в основном небольшие патрульные корабли, к тому же многие еще 80-х годов.

I am Cornholio

Россия - это место, где умирают империи. Можно сказать, кладбище империй.

ooorah

Если посмотреть на историю ВМФ России, то через 10 лет от двух третей этих судов останутся лишь ржавые остовы на вечном приколе. Половину вооружений растаскают для считанных рабочих подразделений, а другую разграбят мафиозные картели.

The Trinovantes

Будущее за додиками у пульта управления дронами за тысячи миль… Так что рубиться часами в Xbox, может, и не такая плохая идея?

Cooler_now

Самое страшное в российском флоте - это не их численное превосходство, а крайняя вероятность, что в любом конфликте они быстро применят тактическое ядерное оружие в радиусе десяти килотонн, то есть калибра Хиросимы.

Axe Why

Почему мы не можем жить в мире? Все те деньги, которые страны тратят на оружие, можно было бы потратить на благо людей и улучшение жизни или на освоение космоса.

getrichorcrytry

Вся Европа веками вела постоянную войну и изобрела практически всё. Швейцария жила в мире и изобрела часы с кукушкой…

Britempire76

Настоящий враг - этой Китай.

alnero2

НАТО - колосс по сравнению с Россией и Китаем.

Rhelik1

Да мы надувные суда и джонки остановить не можем, куда нам тягаться с российской армией?

Frances US

Воевать будут не корабли. Они пригодятся для развертывания войск, но большая война будет вестись ядерным оружием и займет от силы час. При этом лишь Россия создала инфраструктуру для своих граждан, чтобы пережить ядерную войну. Подумайте об этом, Путин - единственный лидер, который ставит свой народ превыше всего.

hatetobethatguy

Приятно видеть страну, которая по-прежнему гордится собой. Я уже достаточно стар, чтобы помнить, как мы тоже когда-то были такими.

jezza

Уверен, русские, которые еле сводят концы с концами из-за смерти российской экономики, будут рады-радешеньки 40 новым кораблям.

FlickStick

Это Германия заплатила за новые корабли, ведь она покупает российский газ.

Bondasha

Видать, русские тратят на армию 40% своего ВВП, а остальные страны - около 3%.

illuminated_one

Российский военный бюджет в 2019 году составил 65 миллиардов долларов (самые свежие цифры). Это менее 4% их ВВП. Понятия не имею, откуда вы берете цифры в 40%. Данные от Стокгольмского института исследований мира (СИПРИ).

Malcolm2

По количеству адмиралов и капитанов мы еще можем потягаться с русскими, но насчет имеющихся судов нам крышка.

Victoriandad

Британских адмиралов больше волнует политкорректность, чем корабли.

Hugo

А Путин хорошо выглядит в свои 67, пробыв премьером и президентом целых 20 лет.

Jack Zimm

Россия идет по стопам Советского Союза - стремительно превращается в Буркина-Фасо с баллистическими ракетами.

OldGuy56

Надо отдать русским должное - они могут поучить нас национальной гордости.

Mike Delta

Российскому флоту нечем похвастать, разве что как в 1945 они топили немецкие суда с женщинами и детьми. В 1905 его разгромили японцы, а в 1941/42 - немцы.

Olderbutnonethewiser

Тем временем наш флот из десяти гребных лодок, пяти водных велосипедов и пятнадцати ржавых и худых посудин для иммигрантов демонстрирует свою мощь и мастерство у банки Спит в Ла-Манше. Лучше с нами не связывайтесь.

Jon

Будь у нас в Британии Путин, у нас не было бы целых городов, которые живут по законам шариата.

Politoke

Россия и Китай - это новая ось.

Lord Devonshire

На самом деле, ничего подобного. Они друг друга ненавидят. Если бы мы как-нибудь перешагнули через Крым, Россия бы с радостью вернулась к Западу.

B Buchanan

Великобритания все больше и больше отстает - по военной мощи, в космосе, по сплоченности общества…

Frank Booth

Россия - это место, куда европейцам, в том числе англичанам, ирландцам, шотландцам и валлийцам, придется бежать лет этак через 10-15. Приятно видеть, что они вооружаются.