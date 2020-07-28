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Военное обозрение

Смогут ли пройти танки Т-90: Индийские военные собрали данные о мостах и дорогах близ границы с Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

Индийские военные инженеры завершили изучение мостов и дорог, которые ведут в регион Ладакх, являющийся спорным с Китаем. Понадобилось это изучение в связи с необходимостью получения новых данных о том, на какую максимальную массу военной техники рассчитаны инфраструктурные объекты.

Как сообщается, данные о мостах и дорогах в этом районе не обновлялись более 10 лет, потому было решено провести новые исследования и уточнить информацию.

Основная цель – выяснение того, смогут ли мосты в районе Ладакха выдержать проход колонны основных боевых танков Т-90 и другой тяжёлой техники. Отмечается, что исследуемые объекты показали устойчивость к нагрузкам до 50 тонн. При учёте того, что танки Т-90 имеют массу около 46,5 тонн, техника должна проходить без особых проблем для дорожно-транспортной инфраструктуры - при учёте соблюдения дистанции.

Ранее в район Ладакха было переброшено «пробное» подразделение с несколькими танками Т-90 и армейскими грузовиками.

Новые данные о способности мостов и дорог в горном районе выдерживать ту или иную нагрузку, как отмечают в Индии, позволяют осуществить переброску дополнительных сил и средств в Ладакх. Говорится о том, что помимо дополнительных танков Т-90 в район границы с Китаем могут быть отправлены 155-мм гаубицы М777, а также БТР. Их планируют разместить на берегах озера Пангонг.

Такие планы в Индии озвучиваются на фоне заявлений о том, что Китай должен отвести от границы своих военных и технику.

Сегодня же, как уже сообщало "Военное обозрение", в индийских СМИ вышел материал, где было сказано о готовности Индии перебросить в Ладакх и французские истребители Rafale. Эти боевые самолёты должны прилететь в Индию 29 июля.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Франция
Продукция
Rafale
Т-90 "Владимир"
Компании
M777
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