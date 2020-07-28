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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" и УВЗ сообщили о принятии на вооружение огнемётных систем "Солнцепёк" рядом иностранных армий

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ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: Минобороны РФ

Проведена демонстрация для зарубежных партнёров

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - РФ продвигает за рубежом тяжелую огнемётную систему ТОС-1А, она уже стоит на вооружении нескольких стран, говорится в пресс-релизах концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) и "Рособоронэкспорт".

"Тяжелая огнеметная система ТОС-1А стоит на вооружении не только российской армии, но и вооруженных сил нескольких стран мира", - сообщили в компаниях, не уточнив покупателей техники.

Там сообщили, что АО "Рособоронэкспорт" и АО "Омсктрансмаш" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод") провели демонстрационный показ тяжелой огнеметной системы ТОС-1А для ряда иностранных заказчиков на полигоне в Нижнем Тагиле.

"Подобная техника не производится нигде, кроме России, и мы с гордостью показываем ее нашим иностранным партнерам. Свои высочайшие боевые характеристики система многократно показала в реальных боевых условиях при уничтожении хорошо укрепленных позиций террористических группировок на Ближнем Востоке. Благодаря своим высочайшим характеристикам ТОС-1А стабильно входит в ТОП-5 образцов, поставляемых "Рособоронэкспортом" для сухопутных войск заказчиков", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта"Александр Михеев, чьи слова приводятся в пресс-релизах.

В УВЗ заявили, что во время демопоказа на полигоне "Старатель" система ТОС-1А выполнила все поставленные задачи.

"Эффективность системы, ее огневая мощь уже давно признаны во всем мире, по примененным техническим решениям и боевой эффективности она является уникальной разработкой", - отметил генеральный директор концерна Александр Потапов.

ТОС-1А "Солнцепек" разработан в 2001 году на шасси танка Т-72.

"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Огнеметная система оснащается усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Т-72
Компании
Омсктрансмаш
РОЭ
Уралвагонзавод
Персоны
Михеев Александр
Потапов Александр
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