Владимир Путин выступил в рамках празднования Дня ВМФ на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге

ЦАМТО, 27 июля. Верховный Главнокомандующий президент России Владимир Путин 26 июля выступил в рамках празднования Дня ВМФ на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Ниже выступление В.Путина на Главном военно-морском параде приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, адмиралы и генералы!

Дорогие ветераны!

Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота, с праздником доблестного, овеянного немеркнущей славой российского флота!

Более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы.

И сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов – всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику.

Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи. В таком безупречном служении нашим людям, нашему Отечеству отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.

Мы гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников, их свершениями, в числе которых – открытие русскими мореплавателями ледового континента – Антарктиды. В этом году мы отмечаем 200-летие этого всемирно значимого события.

Сегодня мы отдаем дань уважения и признания героям Великой Отечественной войны, всем поколениям флотоводцев и моряков, корабелов и первопроходцев. Благодаря их стойкости, таланту, преданности Родине Россия навсегда обрела славу великой морской державы. И эта историческая преемственность неразрывна.

В составе современного Военно-морского флота России – корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники.

Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно растет. В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов, а несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны.

Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны.

Конечно же, главной силой отечественного флота всегда были и остаются люди.

Служба на море – не каждому по плечу. Ее выбирают по призванию, по зову сердца и с пониманием, что она требует храбрости, дисциплины, стального духа, умения жить, работать сплоченной флотской командой, хранить верность традициям, законам нерушимого братства, которое объединяет моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Сегодня в едином строю Военно-морского парада пройдет историческая и самая современная техника, новые корабли под управлением блестящих флотских экипажей, для которых верность долгу, крепость морских устоев и память о предшественниках священны – так же, как любовь к морю, к своей семье, к Отечеству.

Знаю: наследники – внуки и правнуки моряков-победителей – никогда не подведут Родину, будут верны заветам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова – мыслить "прежде всего, о славе России и родного флота".

С праздником вас! Да здравствует Военно-морской флот! Ура!