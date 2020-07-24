Общественные слушания по проекту первого в России частного космодрома могут пройти осенью - директор "КосмоКурса"

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Проект первого в России частного суборбитального космодрома в Нижегородской области осенью должен пройти общественные слушания, на это же время запланированы огневые испытания двигателя для создаваемой под него ракеты, заявил гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

"Мы здесь, в Нижегородской области, выстроили проект с санитарно-защитными зонами. Мы ждем согласования, надеюсь выйти на общественные слушания по космодрому осенью. Если все пройдет успешно, космодром мы согласуем сначала экологически, потом в "Роскосмосе", - сообщил Пушкин в четверг на конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020.

Он пояснил, что в США уже существуют частные космодромы для суборбитальных полетов, тогда как в РФ проект "КосмоКурса" - первый в своем роде.

"Один из основных вопросов - это космодром, который идет достаточно тяжело. У нас нет в РФ в принципе нормальной нормативно-правовой базы по созданию космодромов. Я не говорю даже про частные, для государственных это тоже очень большая проблема. Есть правовой пробел", - сказал Пушкин.

Он уточнил, что компания определила один приоритетный участок для строительства и 13 запасных. Кроме того, осенью "КосмоКурс" рассчитывает начать огневые испытания двигателя создаваемой для будущего космодрома ракеты. "Мы готовы в следующем месяце выйти на испытания системы зажигания, и осенью мы должны выйти на огневые испытания двигателя совместно с предприятиями "Роскосмоса", - сообщил Пушкин.

Он сказал, что изготовление узлов будущего двигателя также проходит с профильными предприятиями госкорпорации, хотя его проект был разработан самой компанией.

"По ракете мы в принципе все спроектировали. Достаточно неплохо получилось. Есть мелкие вопросы, но они, как обычно, уточняются на последующих этапах. Все реализуемо, все получается", - сказал гендиректор "КосмоКурса".

Ранее он сообщил "Интерфаксу", что строительство первого частного космодрома, запланированное на 2020 год, сдвигается. При этом общие сроки создания космодрома не меняются: как ранее и заявлялось, первый пуск ракеты с туристами планируется осуществить в 2025 году.

Правительство Нижегородской области, региональная Корпорация развития и ООО "КосмоКурс" в конце февраля 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории области. Инвестор планирует реализовать проект в 2020-2025 годах, предполагаемый объем инвестиций в наземную инфраструктуру составляет 2,6 млрд рублей. Проект намечено реализовать за счет частных инвестиций. Одним из первых объектов планируется создать на космодроме стенд для огневых испытаний собственных двигателей.

На сайте компании "КосмоКурс" сообщается, что в рамках фонда "Сколково" ООО "КосмоКурс" занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос. Суборбитальный космический комплекс состоит из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата, предназначенного для предоставления услуги - космической экскурсии на высоту орбиты Гагарина по незамкнутой траектории. Космическому туристу будет предложен полет длительностью 15 минут в составе группы из шести экскурсантов, в котором каждый турист сможет находиться в состоянии невесомости в течение 5-6 минут, свободно перемещаясь внутри кабины суммарным объемом 30 кубометров и имея возможность посмотреть на Землю из космоса в персональный иллюминатор. Цена билета - $200-250 тыс. Высота полета - 180-220 км.