Путин получает информацию по делу Сафронова - Песков

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Главу государства информируют о деле обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в случае появления каких-то важных элементов расследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если появляются какие-то важные новые элементы, наверняка они будут докладываться президенту", - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что доклады главе государства поступают со стороны следствия. "Кто еще располагает всем объемом информации?" - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, нет ли у Кремля потребности в дополнительных источниках информации по "делу Сафронова", Песков заявил: "Не может быть дополнительного источника информации по делу, которое ведется в режиме секретности в связи со спецификой этого дела, где речь идет о госизмене".

Пресс-секретарь главы государства сообщил также, что он не располагает информацией о том, докладывала ли президенту РФ уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после посещения Сафронова.