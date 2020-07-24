Синьхуа (Китай): ракета-носитель «Чанчжэн-5» поднялась в воздух. Началась первая миссия Китая по исследованию Марса

Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай.

Китай начал первую миссию по исследованию Марса. Сегодня с космодрома Вэньчан была запущена крупнейшая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с комическим зондом. Зонд уже выведен на орбиту, и через семь месяцев он доберется до поверхности Марса, сообщает «Синьхуа».

Крупнейшая ракета-носитель Китая "Чанчжэн-5", несущая космический зонд, взлетела в небо с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. Запуск произошел в 12:41 по пекинскому времени. Он стал первым шагом Китая по исследованию планет Солнечной системы, сообщает "Синьхуа".

Примерно через 36 минут зонд, состоящий из орбитальной станции и спускаемого модуля, был выведен на переходную орбиту Земли и Марса. Ему понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты.

Миссия получила название "Тяньвэнь-1", что переводится как "Вопросы к небу". Название происходит от поэмы, написанной древнекитайским поэтом Цай Юанем (340-278 гг. до н.э.), которое символизирует стремление китайского народа к поиску истины и исследованию природы и Вселенной.