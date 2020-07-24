Переговоры по Карабаху должны носить предметный характер - глава МИД Азербайджана

Баку. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Азербайджан привержен урегулированию карабахского конфликта путем переговоров, но важно, чтобы переговоры были предметными и были ориентированы на конкретные результаты, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

Накануне азербайджанский министр принял участие в трехстороннем телефонном разговоре с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Байрамов отметил, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта длятся многие годы, но остаются безрезультатными, сообщает в четверг пресс-служба МИД Азербайджана.

"Подчеркну важность выполнения требований международного сообщества, в том числе резолюций Совета безопасности ООН и твердой позиции ЕС по урегулированию конфликта, выводу армянских военных со всех оккупированных территорий Азербайджана и восстановлению территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ", - сказал глава МИД Азербайджана.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.