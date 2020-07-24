Росгвардия до конца 2020 года получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в стране - газета

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Научно-исследовательский институт (НИИ) "Восход" разрабатывает для Росгвардии информационную систему, благодаря которой можно контролировать оборот оружия и управлять охранными услугами, сообщает в четверг газета "Коммерсант".

"НИИ "Восход" к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок. Ведомство разделило заказ на два лота: работы по первому "Восход" уже закончил, а второй он же получил 9 июля. Их суммарная стоимость превышает 540 млн рублей", - говорится в публикации.

Из графика работ следует, что предварительные испытания готовой платформы должны пройти уже в конце ноября. В НИИ "Восход", Росгвардии и концерне "Калашников", к которому издание обратилось за экспертной оценкой, не смогли ответить на вопросы.

Согласно конкурсной документации, с которой ознакомилась газета, новая информационная система будет делиться на внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний - для производителей, покупателей и продавцов оружия.

Оружейные заводы и магазины, стрелковые клубы и частные охранные предприятия получат доступ к единой базе учтенного оружия, что позволит автоматически отслеживать каждую единицу оружия с момента выпуска на заводе до пользователя. Например, при приобретении охотничьей винтовки в оружейном магазине Росгвардия автоматически получит все данные покупателя, а впоследствии - и информацию о приобретаемых им патронах, сообщает издание.

Кроме того, цифровая платформа позволит желающим оформить разрешение на приобретение и хранение оружия, отправив заявку через новый портал. Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android, отмечается в статье. В Росгвардии считают, что это сделает невозможной подделку разрешительных документов, например, лицензии или медицинской справки.

По имеющимся у газеты данным, еще одна задача платформы - автоматизировать работу Росгвардии по охране. Например, из техдокументации модуля "Оперативное управление" следует, что дежурные смогут отслеживать группы задержания в онлайн-режиме и управлять их передвижением.