Легендарные самоходки ВДВ "Нона-С" заменит "Лотос" на шасси "Спрут - СДМ1"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Советское самоходное орудие 2С9 "Нона-С" было принято на вооружение более четырех десятков лет назад. Машина прекрасно себя зарекомендовала и успела принять участие в афганской войне, многочисленных локальных конфликтах на территории бывшего Советского Союза. Ее постоянно совершенствовали, так в последующие годы были созданы 2С9-1 "Свиристелка", 2С9 -1М "Нона - СМ".

Однако у любого даже самого лучшего образца боевой техники резервы модернизации не бесконечны. Рано или поздно на смену должен прийти более современный образец. В данном случае для артиллерийских подразделений воздушно-десантных войск создан 2С42 "Лотос", спроектированный на семикатковом шасси самоходной пушки 2С25М "Спрут - СДМ1".

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

САО весит 18 000 кг. Максимальная дальность стрельбы - 13 км. Прицельная скорострельность - 6-8 выстрелов/мин.

Углы наведения орудия: по горизонтали - 360 градусов, по вертикали - от -4 до +80 градусов.

Время перевода из походного положения и обратно - 30 сек.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 4 человека.

У "Лотоса" имеется одна интересная особенность - комплекс оптико-электронного противодействия, основой которого являются аэрозолеобразующие боеприпасы АОБ-5.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Их применение позволяет укрыть 2С42 в плотном защитном облаке, непреодолимом для различных средств поражения, в том числе, как считается, даже противотанковых комплексов третьего поколения, действующих по принципу "выстрелил - забыл".

Данное САО может десантироваться парашютным способом и оказывать эффективную поддержку воздушно-десантным войскам во время проведения боевых операций.