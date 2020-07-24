Sina (Китай): Россия получит мощный комплекс С-500, который подорвет авторитет THAAD! Он способен уничтожать спутники и космическое вооружение

Американский комплекс THAAD раскрыл мощный научно-технический потенциал США и стал настоящим примером для подражания, пишет пользователь «Сины». Но теперь его авторитету угрожает С-500. Пока США обеспокоены развитием других стран, забывая о своем собственном, Россия совершает настоящий прорыв.

THAAD долгое время был одним из самых известных в мире комплексов ПРО. В рамках американской модели для одного театра военных действий применяется один тип ракет. Это раскрыло мощный научно-технический потенциал США, а их комплекс ПРО стал примером для подражания и копирования во многих странах. Несмотря на все преимущества российской зенитно-ракетной системы С-400, THAAD нацелен на обнаружение и защиту от баллистических ракет, выходящих из верхних слоев атмосферы или проходящих конечный участок траектории полета; к тому же американский комплекс способен осуществлять простую противовоздушную оборону и вести огонь по военной авиации противника. В то время как США, привыкшие за столько лет полагаться на свое могущество, позволили себе расслабиться, Россия воспользовалась случаем и обошла их в данной области! Новейшие комплексы С-500, которые Россия получит до конца этого года, подорвут авторитет THAAD!

Как сообщают российские СМИ, на днях начальник зенитных ракетных войск ВКС Сергей Бабаков заявил, что ЗРК С-500 "Прометей" поступит в войска России до конца года, как и планировалось. Поставка первого серийного образца комплекса запланирована на 2025 год. По словам главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина, ЗРК С-500 будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, а также уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Можно смело назвать этот прорыв сокрушительным для американского комплекса THAAD!

По меркам американских стандартов ПВО, комплекс THAAD получил более мощные возможности перехвата, чем RIM-161 Standard Missile 3, усилив тем самым систему Национальной противоракетной обороны и систему противоракетной обороны театра военных действий. Данный комплекс оснащен 10 ракетами-носителями с боеголовками, запускаемыми при помощи тяги, они способны долетать до цели, удаленной на 500 метров за 2,5 секунды, а финальное наведение у них осуществляется благодаря неохлаждаемой инфракрасной установке. Бортовая система поиска и сопровождения представлена радарами AN/TPY-2 двух моделей: первая отвечает за поиск баллистических ракет при подъеме, а вторая осуществляет наведение при перехвате падающей боеголовки. Радары ведут обнаружение в Х-диапазоне, как сообщается, их зона действия достигает от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. Все показатели говорят о поразительной мощи комплекса THAAD, однако С-500 принадлежит к новому поколению систем воздушно-космической обороны!

По словам российского военного эксперта, дальнобойность С-500 на 50% больше, чем у С-400, а высота и скорость объекта перехвата для нового комплекса почти в два раза превосходит аналогичные показатели для старого. С-500 не является единым комплексом ПВО-ПРО, а состоит из пункта боевого управления, противоракетной и противосамолетной части. Он способен перехватывать практически все средства воздушного нападения, состоящие на вооружении США, а также уничтожать гиперзвуковое оружие, включая космическое.

США переживают, что остальные страны начнут угрожать их господствующему положению в мире, и всеми силами пытаются подавить тех, кто, по их мнению, представляет эту угрозу. Повышенное внимание Соединенных Штатов к некоторым небольшим странам может означать для них скорый упадок.

Когда Америка изо всех сил пытается подавить развитие других стран, они полностью забывают о своем собственном. В настоящее время все страны мира прибавляют шаг и начинают постепенно обгонять Соединенные Штаты. Это уже произошло во многих сферах. Таким образом, пока США заняты наложением санкций, российский ЗРК С-500 успел обогнать американский.