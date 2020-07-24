Войти
ИноСМИ

Sina (Китай): Россия получит мощный комплекс С-500, который подорвет авторитет THAAD! Он способен уничтожать спутники и космическое вооружение

166
0
0
Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD
Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD.
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Missile Defense Agency

Американский комплекс THAAD раскрыл мощный научно-технический потенциал США и стал настоящим примером для подражания, пишет пользователь «Сины». Но теперь его авторитету угрожает С-500. Пока США обеспокоены развитием других стран, забывая о своем собственном, Россия совершает настоящий прорыв.

THAAD долгое время был одним из самых известных в мире комплексов ПРО. В рамках американской модели для одного театра военных действий применяется один тип ракет. Это раскрыло мощный научно-технический потенциал США, а их комплекс ПРО стал примером для подражания и копирования во многих странах. Несмотря на все преимущества российской зенитно-ракетной системы С-400, THAAD нацелен на обнаружение и защиту от баллистических ракет, выходящих из верхних слоев атмосферы или проходящих конечный участок траектории полета; к тому же американский комплекс способен осуществлять простую противовоздушную оборону и вести огонь по военной авиации противника. В то время как США, привыкшие за столько лет полагаться на свое могущество, позволили себе расслабиться, Россия воспользовалась случаем и обошла их в данной области! Новейшие комплексы С-500, которые Россия получит до конца этого года, подорвут авторитет THAAD!

Как сообщают российские СМИ, на днях начальник зенитных ракетных войск ВКС Сергей Бабаков заявил, что ЗРК С-500 "Прометей" поступит в войска России до конца года, как и планировалось. Поставка первого серийного образца комплекса запланирована на 2025 год. По словам главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина, ЗРК С-500 будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, а также уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Можно смело назвать этот прорыв сокрушительным для американского комплекса THAAD!

По меркам американских стандартов ПВО, комплекс THAAD получил более мощные возможности перехвата, чем RIM-161 Standard Missile 3, усилив тем самым систему Национальной противоракетной обороны и систему противоракетной обороны театра военных действий. Данный комплекс оснащен 10 ракетами-носителями с боеголовками, запускаемыми при помощи тяги, они способны долетать до цели, удаленной на 500 метров за 2,5 секунды, а финальное наведение у них осуществляется благодаря неохлаждаемой инфракрасной установке. Бортовая система поиска и сопровождения представлена радарами AN/TPY-2 двух моделей: первая отвечает за поиск баллистических ракет при подъеме, а вторая осуществляет наведение при перехвате падающей боеголовки. Радары ведут обнаружение в Х-диапазоне, как сообщается, их зона действия достигает от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. Все показатели говорят о поразительной мощи комплекса THAAD, однако С-500 принадлежит к новому поколению систем воздушно-космической обороны!

По словам российского военного эксперта, дальнобойность С-500 на 50% больше, чем у С-400, а высота и скорость объекта перехвата для нового комплекса почти в два раза превосходит аналогичные показатели для старого. С-500 не является единым комплексом ПВО-ПРО, а состоит из пункта боевого управления, противоракетной и противосамолетной части. Он способен перехватывать практически все средства воздушного нападения, состоящие на вооружении США, а также уничтожать гиперзвуковое оружие, включая космическое.

США переживают, что остальные страны начнут угрожать их господствующему положению в мире, и всеми силами пытаются подавить тех, кто, по их мнению, представляет эту угрозу. Повышенное внимание Соединенных Штатов к некоторым небольшим странам может означать для них скорый упадок.

Когда Америка изо всех сил пытается подавить развитие других стран, они полностью забывают о своем собственном. В настоящее время все страны мира прибавляют шаг и начинают постепенно обгонять Соединенные Штаты. Это уже произошло во многих сферах. Таким образом, пока США заняты наложением санкций, российский ЗРК С-500 успел обогнать американский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AN/TPY-2
sm-3
THAAD
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
18.05.2020
Бюджеты в эпоху пандемии
12.10.2016
Системы противоракетной обороны в мире
03.06.2013
Противоракетная философия
09.02.2012
ЕвроПРО: а нова ли «парадигма»?
26.10.2011
Против кого евроПРО? — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 02:40
  • 4
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
  • 24.07 02:08
  • 5
it-китеж вместо электронного концлагеря
  • 24.07 01:38
  • 4
В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю
  • 24.07 01:24
  • 7
Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка
  • 24.07 01:04
  • 11
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 23.07 23:29
  • 4
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 23.07 22:38
  • 2
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 23.07 21:42
  • 6
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
  • 23.07 21:17
  • 2
Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
  • 23.07 21:10
  • 2
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
  • 23.07 20:34
  • 1
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 23.07 17:10
  • 54
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 23.07 15:39
  • 2
Небо загнанных лошадей
  • 23.07 14:35
  • 2
США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»
  • 23.07 13:26
  • 6
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)