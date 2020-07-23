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ТАСС

Состав кораблей - участников парадов в честь Дня ВМФ опубликован на сайте Минобороны

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер Северного флота РФ «Петр Великий»
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Северного флота РФ «Петр Великий».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Всего в военно-морских парадах 26 июля примут участие более 250 кораблей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Инфографика с кораблями - участниками парадов, которые пройдут в воскресенье на базах ВМФ России в честь Дня Военно-морского флота, размещена в среду в специальном разделе на сайте Минобороны.

"На сайте Минобороны России опубликованы схемы построения кораблей, а также численный состав участников военно-морских парадов в базах ВМФ России - Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе и Каспийске", - говорится в сообщении ведомства.

Также в разделе можно посмотреть инфографику с фотографиями, описанием и тактико-техническими характеристиками некоторых участников Главного военно-морского парада. "Англоязычная версия раздела, посвященного Дню ВМФ России, вызывает большой интерес у иностранных пользователей. Раздел оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств", - отметили в Минобороны.

Всего в военно-морских парадах 26 июля примут участие более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, около 15 тыс. военнослужащих. К участию в Главном военно-морском параде - в Санкт-Петербурге и Кронштадте - планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих.

В столице Северного флота - Североморске - 26 июля будут задействованы 42 корабля и судна обеспечения, среди которых тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Новомосковск", большой противолодочный корабль "Североморск", ракетный крейсер "Маршал Устинов" и другие.

Жители и гости Севастополя увидят гвардейский ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный" и другие корабли. В Балтийске в параде примут участие эсминец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Сообразительный" и другие. Во Владивостоке в парадной линии выстроятся ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", базовый тральщик "БТ-100", ракетный катер "Р-18" и большая дизельная подводная лодка. Военно-морские парады также пройдут в Петропавловске-Камчатском, Каспийске и сирийском Тартусе.

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