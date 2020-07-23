Тайное оружие России на Черном море: гидроакустические системы, которые шпионят за нами (Defence Express, Украина)

Украинское профильное издание пугает: Россия якобы тайно создает «подводный плацдарм» для тотального контроля за Черным морем. Складывается впечатление, что военные эксперты не знакомы с тем фактом, что многие страны используют различные гидроакустические системы в разведывательных и оборонительных целях.

РФ тайно создает новую угрозу "из-под воды", готовя подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем. Осуществляется разработка эшелонированной системы освещения надводной и подводной обстановки с помощью производства и внедрения новейших гидроакустических систем.

Такой вывод делают авторы детального аналитического труда под названием "Подводное пространство украинского моря: вызовы и угрозы". Десятого июля эта публикация вышла в новом номере журнала "Черноморская безопасность", издаваемого Центром глобалистики "Стратегия ХХІ".

Представляем для ознакомления интересный анализ российских гидроакустических систем, которые активно развиваются и применяются военным руководством РФ в океанской операционной зоне (первой рубеж); дальней морской операционной зоне (второй рубеж) и ближней морской операционной зоне (третий рубеж).

Именно на третьем рубеже осуществляется освещение обстановки вблизи территориальных вод РФ, хотя в контексте аннексированного Крыма, конечно, это приобретает другое толкование.

Итак, что именно применяет Россия в районе Черного моря?

Пассивный гидроакустический комплекс МГК-608

В северо-западной части Черного моря, начиная с 2019 года, начато размещение стационарного пассивного гидроакустического комплекса МГК-608. Особенностью данного комплекса является то, что установка гидроакустических буев (антенн) осуществляется на расстоянии до 200 километров от береговой линии, а радиус обнаружения составляет около 100-150 миль.

Передача данных об обстановке будет осуществляться через оптоволоконные каналы связи на пункт обработки и анализа информации.

После развертывания гидроакустического поля от мыса Тарханкут, вероятно, до района к востоку от острова Змеиный, РФ будет иметь возможность полностью контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря.

Стационарный гидроакустический комплекс "Рациональность ВГ-5"

Также для определения надводной и подводной обстановки, как в ближней морской операционной зоне, так и в прибрежной зоне акватории Черного моря развернут и продолжат разворачивать ряд гидроакустических систем, которые с большой вероятностью также будут интегрированы в Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки.

Речь идет о стационарном гидроакустическом комплексе "Рациональность ВГ-5", предназначенным для ведения гидроакустической разведки и классификации подводных и надводных целей (в режимах гидролокации и шумопеленгации), а также для обеспечения звукопроводящей и акустической телеграфной связи с подводными лодками и другими объектами в открытом море.

РФ тайно создает новую угрозу "из-под воды"

На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он входит в состав 14-го района наблюдения Новороссийской ВМБ. В перспективе РФ планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч (временно оккупированная территория АР Крым).

Автономные гидроакустические станции "Амга-М"

Также для определения надводной и подводной обстановки задействуется система обнаружения подводных лодок в составе автономных гидроакустических станций (АГАС) "Амга-М", которые предназначены для поиска, обнаружения, классификации и сопровождения подводных лодок, определения направления движения и передачи информации о них на береговые или корабельные пункты управления.

Впервые такая система обнаружения подводных лодок в количестве двадцати указанных станций была развернута в начале 2014 года в морской акватории города Сочи для обеспечения безопасности проведения Олимпийских игр. Указанные меры позволили создать противолодочный рубеж протяженностью до ста километров и шириной до шести километров.

Управление станциями может осуществляться с надводного корабля или берегового пункта управления с помощью гидроакустической связи, а передача информации от АГАС об обнаружении подводной лодки - средствами радиосвязи на расстояние до шестидесяти километров.

АГАС "Амга-М" обеспечивает сектор обзора 360 градусов и может быть установлена на якорь в районах с глубинами от 300 до 1500 метров. Благодаря этому обеспечивается скрытое пребывание станции на позиции и всей системы обнаружения подводных лодок в целом.

Стационарная электромагнитная станция "Анаконда-СП"

Стационарная электромагнитная станция "Анаконда-СП" предназначена для выявления и классификации подводно-диверсионных сил и средств (боевые пловцы, безэкипажные подводные аппараты и т. п.) на дальности до тридцати километров.

РФ планирует ввести в эксплуатацию две такие станции, которые будут размещены на территории АР Крым. Одну - в районе мыса Тарханкут, вторую - на мысе Херсонес. Развертывание этих станций позволит усилить ближнюю зону обороны пунктов базирования ЧФ, а также критических объектов гражданской инфраструктуры, прежде всего, от возможных действий подводно-диверсионных сил и средств.

Активная магнитно-акустическая станция МГ-818 "Диабаз"

Для обнаружения диверсионных сил и средств в ближней зоне обороны пунктов базирования и других объектов морской инфраструктуры РФ планирует использовать активную магнитно-акустическую станцию МГ-818 "Диабаз" (для обнаружения и классификации подводно-диверсионных сил и средств). На сегодняшний день осуществляется оценка боевых возможностей этой станции и определение места ее дальнейшего развертывания.

АГАС "Амга-М", ЭМС "Анаконда-СП" и АМАС "Диабаз" являются автономными станциями, что дает возможность оперативно развернуть их в Азово-Черноморском регионе. Не исключается их использование и для охраны захваченных Россией объектов на газовых месторождениях "Черноморнефтегаза" в исключительной морской экономической зоне Украины и мостового перехода через Керченский пролив.

Система "Дельта-МГА"

За период, в течение 2018-2019 годов проведены испытания и ввод в эксплуатацию новой системы "Дельта-МГА", которая активно используется в интересах ПАО "Газпром" (по заявлениям - в интересах безопасности подводных линий газопроводов). Данные гидроакустические станции установлены на трассе газопровода "Турецкий поток".

РФ не оставляет перспективы наращивания средств гидроакустической разведки за счет ее размещения на инфраструктурных объектах "Голубого потока" и "Турецкого потока", что практически приведет к полному контролю подводного пространства Черного моря.

Таким образом, РФ тайно создает новую угрозу "из-под воды", ведется подготовка подводного плацдарма как элемента тотального контроля за Черным морем и перенос предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду.

Юрий Бакай