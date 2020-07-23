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ТАСС

Черноморский флот РФ следит за действиями кораблей и авиации НАТО на учениях Sea Breeze

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Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze.
Источник изображения: © Євгеній Силкін / Міністерство оборони України

Активная фаза учений проходит в северо-западной части Черного моря

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО, которые принимают участие в учениях Sea Breeze - 2020 в Черном море. Об этом сообщили журналистам в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze - 2020", - говорится в сообщении.

Как уточнили в центре, активная фаза учений проходит в северо-западной части Черного моря. "В маневрах принимают участия корабли и авиационная техника ВМС США и стран-партнеров", - рассказали в Национальном центре управления обороной.

Украинско-американские учения Sea Breeze - 2020 начались в акватории Черного моря 20 июля. К участию привлечены около 2 тыс. человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Кроме Украины и США, в Sea Breeze примут участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Учения продлятся семь дней. В них будут задействованы ракетный эсминец USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Предполагается, что во время тренировок корабельно-катерные тактические группы украинских ВМС отработают совместимость боевых и оперативных возможностей с кораблями НАТО. Корабли будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по проведению организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу и так далее. Будут проведены также артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
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