Россия продолжит передавать Казахстану данные о ракетном нападении после отказа от узла Балхаш - военные

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит передавать Казахстану данные системы предупреждения о ракетном нападении после отказа от использования узла Балхаш, сообщил командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

"В наших обязательствах есть такое, как обеспечение их информации о ракетном нападении, мы ее выполним в этом году. Есть система "Крокус" для оповещения, вот такая система для именно Казахстана будет установлена в этом году", - сказал Головко в Совете Федерации в среду.

Накануне во вторник Госудма ратифицировала законопроект о денонсации соглашения между Россией и Казахстаном об использовании узла Балхаш.

"В настоящее время узел Балхаш является избыточным в составе Российской системе предупреждения о ракетном нападении. Учитывая, что срок действия соглашения истекает 15 декабря 2020 года, дальнейшее продление его является нецелесообразным, президентом принято решение о денонсации соглашения", - пояснил Головко.

По его словам, российские имущество "до окончания действия соглашения будет вывезено на территорию Российской Федерации".

Головко также сообщил, что несколько лет назад Казахстанская сторона поставила вопрос "о совместном несении боевого дежурства на данном направлении".

По данным командующего, российская сторона не была готова к такому варианту, однако предложила обучить в академии Можайского казахстанских специалистов и допустить их к выполнениям задач непосредственно на Узле, однако от Казахстана "не последовало реакции".

Соглашение было заключено в 2014 и ратифицировано в 2015 году, сроком на пять лет с автоматическим продлением на трехлетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия документе.

Кроме этого российские военные передавала Казахстану информацию о ракетной обстановке, освоении космического пространства иностранными государствами, опасных сближениях космических объектов с казахскими спутниками, орбитах иностранных разведывательных аппаратов, пролетающих над территорией Казахстана.

Соглашение было заключено сроком на пять лет с автоматическим продлением на трехлетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия документе.

Кроме этого российские военные передавала Казахстану информацию о ракетной обстановке, освоении космического пространства иностранными государствами, опасных сближениях космических объектов с казахскими спутниками, орбитах иностранных разведывательных аппаратов, пролетающих над территорией Казахстана.

Соглашение было заключено сроком на пять лет с автоматическим продлением на трехлетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия документе.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж" на территории России, а также станций "Волга" и "Днепр" в Казахстане иБелоруссии . Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.