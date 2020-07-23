Washington Examiner (США): США отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет

Washington Examiner сообщает о заявлении представителя Госдепартамента США Маршалла Биллингсли. Биллингсли говорит о состоянии договоров о разоружении и обвиняет Россию в нарушениях прошлых договоренностей, а Китай – в нежелании присоединяться к договору СНВ-3. Далее он предлагает модернизировать ядерные арсеналы, чтобы иметь рычаги давления на Москву и Пекин.

Специальный представитель Госдепартамента Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea) рассказал членам сенатского комитета по иностранным делам, что Соединенные Штаты Америки отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет.

Биллингсли, назначенный на должность заместителя госсекретаря по контролю вооружений, заявил, что американские военные должны ускорить работу по модернизации ядерного арсенала, чтобы создать рычаги давления на Москву и Пекин, заставив их согласиться на заключение новых соглашений по ограничению вооружений.

"Нам необходимо срочно провести тщательные испытания ряда новых образцов гиперзвуковых планирующих аппаратов, которые вводятся в строй, - сказал он во время слушаний при назначении на должность. - Думаю, будет справедливо сказать, что мы, в частности, отстаем от китайской испытательной программы. А русские уже установили ядерное гиперзвуковое оружие на своих тяжелых межконтинентальных баллистических ракетах".

Биллингсли пытается договориться о продлении договора СНВ-3, который является самым важным из ныне действующих соглашений в области контроля вооружений и ограничивает запасы российского и американского ядерного оружия. Американское руководство сигнализирует о том, что не станет продлевать действие договора, если Китай откажется вступить в переговоры с целью заключения трехстороннего соглашения, так как Пекин в настоящее время стремительно наращивает свой арсенал баллистических ракет и ядерного оружия.

"Гиперзвуковое оружие дает ряд преимуществ", - сказал Биллингсли, отметив при этом, что американское руководство хочет разрабатывать только те ракеты, которые несут обычные боевые заряды, но не ядерные боеголовки. "Я думаю, для нас это станет важным уравновешивающим фактором, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил спецпредставитель Госдепартамента.

Китайское руководство отвергло американские призывы начать переговоры, обосновав это тем, что у России и США намного более крупные ядерные арсеналы. Кроме того, Россия развернула в Европе крылатые ракеты средней дальности наземного базирования, нарушив важный запрет на такое оружие, введенный во времена холодной войны. В то же время, она разрабатывает ядерное оружие меньшей мощности. Биллинсли назвал это очевидной попыткой России получить возможность для применения ядерных боезарядов "на европейском театре", не спровоцировав при этом полномасштабную ядерную войну.

"Для русских это не теоретическая задача, поскольку они неоднократно демонстрировали свою готовность к нападению на другие страны, - заявил Биллингсли. - Поэтому вести переговоры об эффективном контроле вооружений мы должны одновременно с реализацией серьезной программы модернизации".

Джоэл Герке (Joel Gehrke)