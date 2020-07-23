На Луне нашли следы мощной астероидной "бомбардировки". Она произошла 800 млн лет назад

Это могло быть одним из факторов зарождения сложной многоклеточной жизни на нашей планете

ТАСС, 21 июля. На фотографиях лунной поверхности, которые сделал японский зонд "Кагуя", астрономы нашли следы того, что примерно 800 млн лет назад Луна и Земля пережили астероидную "бомбардировку". По оценкам ученых совокупная масса этих объектов была от 30 до 60 раз больше, чем у астероида, который погубил динозавров. Статью с выводами исследователей опубликовал научный журнал Nature Communications.

"Мы изучали относительно свежие лунные кратеры, чей диаметр составляет около 20 км. Оказалось, что сразу восемь из 59 таких кратеров образовались практически одновременно - примерно 800 млн лет назад. Мы предполагаем, что источником "астероидной бомбардировки", из-за которой они образовались, было разрушение крупного небесного тела, прародителя астероида Эулалия и его свиты", - пишут исследователи.

Планетологи считают, что на Землю и другие планеты Солнечной системы в первое время их существования постоянно падали астероиды и кометы. Ученые называют этот период "поздней тяжелой бомбардировкой". Она началась примерно 4,1 млрд лет назад и закончилась через 400 млн лет. В это время появились почти все крупные известные науке кратеры на Земле, Марсе, Меркурии и Луне.

Впоследствии подобные столкновения практически сошли на нет, и за следующие 3 млрд лет Земля пережила лишь несколько ударов достаточно крупных малых небесных тел. Следы этих столкновений и их последствия активно изучают геологи и палеонтологи. Их работа осложнена тем, что поверхность Земли непрерывно меняется под действием тектоники и эрозии.

Японские астрономы под руководством профессора университета Осаки Кентаро Терады, придумали остроумный подход для того, чтобы обойти подобные проблемы и детально изучить всю историю столкновений Земли с астероидами. Они обратили внимание на ближайший к нам относительно крупный космический объект - Луну.

На ее поверхности нет потоков воды и ветра, которые разрушают древние кратеры, а ее недра полностью остыли за первый миллиард лет после формирования. Луна расположена на небольшом расстоянии от Земли, из-за чего она должна столь же часто, с поправкой на разницу в массе и размеры, оказываться "жертвой" космических катаклизмов, сталкиваясь с астероидами и кометами.

Перепись лунных кратеров

Руководствуясь этой идеей, планетологи проанализировали детальные фотографии поверхности Луны, которые зонд "Кагуя" собирал во время его работы на ее орбите. Ученые пытались оценить, как часто крупные астероиды падали на Землю и Луну в разные эпохи их существования.

Ученых интересовали кратеры средних размеров, диаметром от 10 до 20 км. Исследователи предполагают, что они появлялись в том случае, если на Луну падали астероиды диаметром в 10-13 км, похожие по размерам на тот объект, который погубил динозавров на Земле. В общей сложности астрономы нашли 59 подобных кратеров, которые образовались по астрономическим меркам относительно недавно.

Изучив число и размеры мелких кратеров внутри них, Терада и его коллеги вычислили возраст этих воронок. К их большому удивлению, сразу восемь из них, в том числе кратеры Лоуэлл, Коперник и Саха, возникли фактически одновременно, около 700-800 млн лет назад. На Земле в это время начался второй глобальный ледниковый период, после завершения которого стала развиваться многоклеточная жизнь.

Проанализировав расположение этих кратеров и их размеры, астрономы пришли к выводу, что они сформировались в результате длительной и массивной "бомбардировки" Земли обломками крупного небесного тела, из которых образовался астероид Эулалия и другие объекты. Сейчас они вращаются по похожим орбитам внутри главного пояса астероидов.

Учитывая разницу в размерах Земли и Луны, это означает, что в то время на нашу планету упало огромное количество обломков этого тела совокупной массой около 44 трлн тонн. Их падение, как предполагают ученые, могло растопить значительные объемы льда и послужить одной из причин завершения ледниковой эры.

В пользу этого, в частности, говорит то, что концентрация фосфора в морских осадочных породах этой эпохи стала значительно выше, чем в предыдущие геологические эры. Этот факт можно объяснить тем, что в замороженный или частично растопленный Мировой океан попало большое количество вещества астероидов-хондритов. Это, как и завершение оледенения, могло способствовать зарождению сложной многоклеточной жизни на Земле, заключают Терада и его коллеги.