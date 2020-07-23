Адмирал США: Наша задача - защитить Гуам от ракет Китая

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Система противоракетной обороны Aegis Ashore послужит укреплению обороны от китайских ракет американского острова Гуам, расположенного в Тихом океане. Более того, она должна стать основой всей оборонительной системы острова.

Такое заявление сделал вчера глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Фил Дэвидсон во время виртуального круглого стола, организованного изданием Defense Writers Group. По его словам, крайне важно для США защитить Гуам.

Для справки: остров Гуам не входит в состав США, при этом имея статус неинкорпорированной организованной территории Соединённых Штатов. Если использовать терминологию Вашингтона, то США аннексировали остров в конце XIX века.

Адмирал считает, что система Aegis более надежна и эффективна, чем противоракетные комплексы наземного базирования THAAD, предназначенные для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Они развернуты на Гуаме сейчас. По мнению Дэвидсона, THAAD не в состоянии обеспечить надежную оборону острова от китайских ракет. Китай сегодня способен нанести ракетный удар по острову с суши, а также с воздушных или морских платформ.

В своем докладе Конгрессу США в начале этого года Дэвидсон подробно описал, что потребуется Индо-Тихоокеанскому командованию для реализации оборонной программы. Он запросил в течение следующих шести лет выделить на это около 20 миллиардов долларов.

Теоретически китайские ракеты средней дальности способны поразить не только Гуам, но и цели на территории России. Нам тоже следует это учитывать. Хотя сегодня между Москвой и Пекином сложились дружеские отношения, но нет гарантии, что так будет всегда.