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Интерфакс-АВН

Критика из США российских ракет с ядерными энергоустановками неуместна - глава думского комитета по обороне Шаманов

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: Владимир ШамановФото с сайта Госдумы РФ

По его словам, надо обсуждать на площадке Совбеза ООН планы США воевать в космосе

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов считает неуместными комментарии спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в отношении российских разработок ракет с ядерными энергетическими установками.

"США не собираются продлевать СНВ-3, и их замечания в этой сфере неуместны. Биллингсли для того, чтобы выстраивать диалог с (замглавы МИД РФ) Сергеем Рябковым, надо хорошо проштудировать сегодняшнее состояние дел", - сказал Шаманов "Интерфаксу" в среду.

А "состояние дел в мире таково, что усилиями американцев мы поставлены на край пропасти", считает глава комитета.

По его словам, СНВ-3 - "последний краеугольный камень в ранее созданной системе безопасности мироустройства и первое, что надо сделать американцам, ответить: они будут продлевать этот договор или не будут?"

"Неслучайно наш президент предложил встречу пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. И там будет площадка для того, чтобы лидеры государств ответили на все имеющиеся вопросы", - отметил Шаманов.

Так, "представители США могли бы рассказать, почему они создали космическое командование, почему они готовятся воевать в космосе, как в ближнем, так и в дальнем, и много чего другого", считает парламентарий.

Вместе с тем он добавил, что "не было в последние годы и не будет уже тем более единоличного управления в ручном режиме со стороны Вашингтона". "У нас собственная взвешенная позиция, направленная на сохранение суверенитета, безопасности и не только в интересах нашей страны, но и всего мира", - сказал Шаманов.

Кроме того, глава комитета в этой связи отметил, что "в России не нуждаются, в отличие от стран западной Европы и других государств, в чьих-либо советах, в том числе и от американцев". "Пусть они сначала со своими проблемами разберутся. Устроили посмешище на весь мир", - заявил глава думского оборонного комитета.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками представляют собой огромную опасность и напрасную трату средств.

"Честно говоря, мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Ради Бога, зачем вам ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой? Это ничто иное как "летающий Чернобыль", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

По его словам, нет никаких аргументов в защиту программы "систем Судного дня".

Биллингсли отметил, что "был очень прямодушен" с российским коллегой - "это колоссальная растрата средств", и призвал Россию отказаться от этих "дестабилизирующих идей".

В настоящее время сенат США рассматривает кандидатуру Биллингсли на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями.

Ранее Биллингсли уже заявлял, что России пора закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон".

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