Робот "Маркер" сможет вести бой в тысяче километров от оператора

В России создают робототехническую платформу "Маркер", которая в перспективе сможет вести боевые действия в сотнях и тысячах километров от оператора. Уже завершается работа над вторым этапом проекта, сообщили в пресс-службе Научно-производственного объединения "Андроидная техника".

Проект "Маркера" магнитогорское объединение реализует совместно с Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований. Всего в работе предусмотрено три этапа. К концу проекта произведут пять машин - три на гусеничном ходу и две на колесном. Пятая платформа, ее планируют разработать через год, объединит лучшие знания и компетенции.

Как добавили в пресс-службе "Андроидной техники", "Маркер" - это экспериментальная платформа для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. Но его можно оснастить и другими механизмами. Оборудование, установленное на "Маркере", будет обладать избирательным поражением и высокоточной стрельбой. Оно в состоянии уничтожать только заданные цели, таким образом, снизив опасность для военных и мирного населения.

Пока "Маркером" можно управлять на дальности от двух до пяти километров. Но разработчики хотят научить робот выполнять задачи на удалении от человека в сотни и тысячи километров.

Светлана Цыганкова