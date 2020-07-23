Войти
Российская газета

Робот "Маркер" сможет вести бой в тысяче километров от оператора

45
0
0
Источник изображения: Фонд перспективных исследований

В России создают робототехническую платформу "Маркер", которая в перспективе сможет вести боевые действия в сотнях и тысячах километров от оператора. Уже завершается работа над вторым этапом проекта, сообщили в пресс-службе Научно-производственного объединения "Андроидная техника".

Проект "Маркера" магнитогорское объединение реализует совместно с Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований. Всего в работе предусмотрено три этапа. К концу проекта произведут пять машин - три на гусеничном ходу и две на колесном. Пятая платформа, ее планируют разработать через год, объединит лучшие знания и компетенции.

Как добавили в пресс-службе "Андроидной техники", "Маркер" - это экспериментальная платформа для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. Но его можно оснастить и другими механизмами. Оборудование, установленное на "Маркере", будет обладать избирательным поражением и высокоточной стрельбой. Оно в состоянии уничтожать только заданные цели, таким образом, снизив опасность для военных и мирного населения.

Пока "Маркером" можно управлять на дальности от двух до пяти километров. Но разработчики хотят научить робот выполнять задачи на удалении от человека в сотни и тысячи километров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АТ НПО
ФПИ
Проекты
Робот
Похожие новости
22.04.2020
Разработка и испытания боевого робота "Маркер" завершатся в 2021 году
13.04.2020
Робот "Федор" пожелал всем перед Днем космонавтики вселенского счастья
14.10.2019
В Магнитогорске пройдет первый показательный выезд боевого робота "Маркер"
22.08.2019
Роботу "Федору" не будут устраивать торжественную встречу на МКС
12.04.2019
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
14.12.2016
Алексей Богданов: "Федор" отправится в облет Луны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России