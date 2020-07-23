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Военное обозрение

Чтобы «насолить» США, заказывайте у них больше оружия, потом купите что-нибудь у России

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ отреагировали на известия о том, что Пентагон решил купить для ВВС США истребители пятого поколения F-35, которые строились для Турции. Нужно напомнить, что в связи с приобретением ЗРК С-400 «Триумф» у России США ввели против Анкары санкции, запретив передавать ей истребители и исключив Турцию из программы F-35.

Китайский портал Sohu:

По имеющимся данным, ВВС США официально приобретут восемь истребителей F-35A, производимых компанией Lockheed Martin для турецких военно-воздушных сил по ранее заключённому с Анкарой контракту. Это обойдётся бюджету США в 862 млн долларов, с вооружениями и техническим обслуживанием.

В этой связи, как отмечается, США придётся вносить корректировку в военные бюджеты 2020 и 2021 годов.

Информацию о том, что США собираются выкупить самолёты, которые законтрактовала Турция, прокомментировали китайские пользователи и представители блогосферы. В частности, отмечается тенденция, которая состоит в давлении США на другие страны в военно-технической сфере за сотрудничество с Россией.

В этой связи звучит «предложение»: если собираетесь "насолить" США, заказывайте у них больше оружия, а затем купите что-нибудь у России – Вашингтону придётся выкупать законтрактованные собственные вооружения, раскручивая печатный станок и создавая дополнительный перекос в экономике в сторону военной промышленности. Такой подход для США можно назвать «гонкой вооружений с самими самой».

Напомним, что ранее США угрожали санкциями за приобретение российских вооружений Индии, Индонезии и другим странам, поддерживающим военно-техническое сотрудничество с Москвой.

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Страны
Индия
Индонезия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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